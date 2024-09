Intel Arc Battlemage spatřen v benchmarku s taktem 2,85 GHz

Společnost Intel už uvedla nová GPU architektury Battlemage v rámci mobilních procesorů Intel Lunar Lake. Objevit by se měla ale i ve formě desktopových karet, kde chce ale mířit především na low-end a nižší mainstream. Nyní se objevuje test jedné takové grafické karty v benchmarku Geekbench 6.3.0, a to konkrétně ve výpočetním rozhraní OpenCL. A výsledek to byl docela zajímavý.

Nejprve si řekněme, že Arc A770 (Alchemist ) má 32 Xe jader, 512 EU a 4096 shaderů, přičemž maximální frekvence je 2400 MHz. U testované karty bylo uvedeno jen 160 EU, nicméně u Battlemage se měla změnit architektura a z poměru 1 Xe = 16 EU je nyní 1 Xe = 8 EU, jenže zase každé EU má mít dvojnásobek výpočetních jednotek. Takže těchto 160 EU u Battlemage by se mělo rovnat 320 EU u Alchemistu. Máme zde tedy kartu s 62,5 % výpočetních jednotek ve srovnání s A770.

Dále jsme se dozvěděli, že čip této karty dosahuje velmi vysoké frekvence 2,85 GHz. V neposlední řadě také vyplynulo na povrch to, že byla vybavena 12 GB VRAM, dá se tedy předpokládat 192bitová sběrnice (A770 měla až 16 GB a 256bitovou sběrnici). Čistě na základu počtu jednotek a frekvencí by měla mít novinka cca 74 % hrubého výkonu A770. V testu bylo naměřeno skóre 97.943 bodů, což je ale jen nějakých 8 % pod 106,8 tisíc, které dosáhla A770 (tedy 92 % jejího výkonu, což je více, než by napovídaly teoretické předpoklady). Připomeňme však, že Intel mluvil až o polovičním nárůstu výkonu daném architekturou, takže z tohoto pohledu by měl být ještě o dost dále (a z takového pohledu jde o zklamání, zde to totiž vypadá jen na 24 % - 92/74=1,24).

Lehce tak tato záhadná karta překonává A750 s 96,2 tisíc bodů a v této oblasti je hodně podobná např. GeForce RTX 4060 (101,9 tisíc) nebo Radeonu RX 6700 XT (98,8 tisíc). Ještě podotkněme, že výsledky ve výpočetním rozhraní OpenCL nemusí přesně reflektovat herní výkon karet.