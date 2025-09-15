>
>
>
Intel Arc Pro B50 nejprodávanějším workstation GPU na Neweggu
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Intel na jaře představil nové grafické karty Arc Pro řady B50 a B60. Prvně jmenovaná se nyní stala nejprodávanějším GPU pro pracovní stanice na Neweggu.
V květnu byly představeny nové profesionální grafické karty společnosti Intel na architektuře Battlemage. Konkrétně šlo o Arc Pro B50 a B60. Nás dnes bude zajímat model Arc Pro B50. Ten má 16 Xe2 jader a 128 XMX jednotek, přičemž zajímavá je především relativně velká 16GB paměť VRAM. Ta sice běží na 128bitové sběrnici s pomalými 14Gbps čipy, což znamená propustnost jen 224 GB/s, nicméně karta má výhodu v nízké spotřebě jen 70 W. Její AI výkon dosahuje 170 AI TOPS. Intel při uvedení tvrdil, že karta má 2,3krát vyšší obecný výkon a 2,4krát lepší efektivitu. Pro AI je 3,1krát výkonnější než A50, v jiných úlohách je to spíše méně (2,2krát v CADu, 1,2krát u obrazu/zvuku). MSRP karty je 299 USD, přičemž v obchodech se prodává spíše za 350 USD.
I přesto je to oblíbené zboží. Pokud jde totiž o obchod Newegg, ten v kategorii GPU pro pracovní stanice uvádí, že Intel Arc Pro B50 je nejprodávanější kartou této kategorie. Překonává Nvidia RTX 4000 s 20GB VRAM za 1280 USD a Nvidia A400 se 4GB pamětí za 176 USD. Pro zajímavost, za 411 USD je tu Nvidia A1000 s 8GB VRAM a pokud byste u Nvidie chtěli 16 GB VRAM na profi kartě, je tu na páté pozici RTX 2000E za 750 USD, což je více než dvojnásobek ceny u Intelu (tato karta je seříznuta dokonce jen na 50W spotřebu a 71 AI TOPS, přičemž FP32 výkon je 8,9 TFLOPS proti 10,65 TFLOPS u Intelu). Intel má tedy podstatně lepší poměr ceny a výkonu, alespoň pokud jde o papírové hodnoty. Pokud jde o AMD, tak ten má první kartu na 16. pozici. Jde o Radeon Pro W7700 s 16GB VRAM za 969 USD. Toto je už ale mnohem výkonnější karta nastavená na 190W spotřebu.
Zdroj: wccftech.com, newegg.com