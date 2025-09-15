Aktuality  |  Články  |  Recenze
Intel Arc Pro B50 nejprodávanějším workstation GPU na Neweggu

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Intel Arc Pro B50 nejprodávanějším workstation GPU na Neweggu
Intel na jaře představil nové grafické karty Arc Pro řady B50 a B60. Prvně jmenovaná se nyní stala nejprodávanějším GPU pro pracovní stanice na Neweggu.
V květnu byly představeny nové profesionální grafické karty společnosti Intel na architektuře Battlemage. Konkrétně šlo o Arc Pro B50 a B60. Nás dnes bude zajímat model Arc Pro B50. Ten má 16 Xe2 jader a 128 XMX jednotek, přičemž zajímavá je především relativně velká 16GB paměť VRAM. Ta sice běží na 128bitové sběrnici s pomalými 14Gbps čipy, což znamená propustnost jen 224 GB/s, nicméně karta má výhodu v nízké spotřebě jen 70 W. Její AI výkon dosahuje 170 AI TOPS. Intel při uvedení tvrdil, že karta má 2,3krát vyšší obecný výkon a 2,4krát lepší efektivitu. Pro AI je 3,1krát výkonnější než A50, v jiných úlohách je to spíše méně (2,2krát v CADu, 1,2krát u obrazu/zvuku). MSRP karty je 299 USD, přičemž v obchodech se prodává spíše za 350 USD.
 
I přesto je to oblíbené zboží. Pokud jde totiž o obchod Newegg, ten v kategorii GPU pro pracovní stanice uvádí, že Intel Arc Pro B50 je nejprodávanější kartou této kategorie. Překonává Nvidia RTX 4000 s 20GB VRAM za 1280 USD a Nvidia A400 se 4GB pamětí za 176 USD. Pro zajímavost, za 411 USD je tu Nvidia A1000 s 8GB VRAM a pokud byste u Nvidie chtěli 16 GB VRAM na profi kartě, je tu na páté pozici RTX 2000E za 750 USD, což je více než dvojnásobek ceny u Intelu (tato karta je seříznuta dokonce jen na 50W spotřebu a 71 AI TOPS, přičemž FP32 výkon je 8,9 TFLOPS proti 10,65 TFLOPS u Intelu). Intel má tedy podstatně lepší poměr ceny a výkonu, alespoň pokud jde o papírové hodnoty. Pokud jde o AMD, tak ten má první kartu na 16. pozici. Jde o Radeon Pro W7700 s 16GB VRAM za 969 USD. Toto je už ale mnohem výkonnější karta nastavená na 190W spotřebu.
 

