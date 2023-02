Intel Arc zlevňuje a s novými ovladači je opět výkonnější, v DX9 o 43 %*

Společnost Intel chce proniknout na trh s grafickými kartami a její nové modely Arc jsou zatím spíše nesmělým pokusem. V zásadě slušný hardware sužuje zejména neodladěnost ovladačů, nicméně nová verze Intel Arc 4086 (4091) přináší další užitečné změny, které z grafických karet Intelu udělají mnohem výhodnější nabídku. To se celé totiž pojí i se snížením ceny, takže se Intel stává výrobcem, u kterého si můžete koupit solidní mainstreamové GPU za rozumné čtyřciferné ceny, což dnes už přestává být standardem.



Pokud jste si v nadpise všimli hvězdičku, nyní přichází její chvíle. Intel totiž neprovedl srovnání výkonu proti předchozím ovladačům, ale proti těm úplně prvním. Nicméně i jeho srovnání proti první verzi 3490 má smysl a je dost zajímavé. Ukazuje totiž, jak velký pokrok se za tu dobu udál a také to, že výsledky recenzí z doby uvedení karet už vůbec nic nehovoří o současném výkonu. Velkých rozdílů bylo dosaženo zejména u starých her pro DX9, ve kterých byly karty Arc hodně podprůměrné. Vysoká zvýšení výkonu tak ale hovoří spíše o tom, že mají konečně takový výkon, jaký by měly mít.

Celkový výkon (množství snímků za sekundu - FPS) se ve hrách DX9 zvýšil v průměru o 43 % a 99. percentil šel nahoru dokonce o 60 %. Nejvyšší nárůst snímkovací frekvence v 1080p dosáhl 77 %, v 1440p se povedlo navýšit výkon až o 87 %, u 99. percentilů šlo pak o 114 %, resp. 123 %.

Jak ale vidíme, nárůstů se proti původním ovladačům povedlo dosáhnout i ve hrách s DX11 a DX12, byť podstatně menších. U her na DX11 se většina pohybuje okolo 20% nárůstu (nicméně např. Warframe šel nahoru o 57 % a Apex Legends ještě mnohem výše), u DX12 pak spíše někde kolem 15 % nahoru.

Další graf je také zajímavý, byť je ušit na míru Intelu tak, aby ukazoval především to, v čem je lepší. Neukazuje tedy rozdíl výkonu proti GeForce RTX 3060, tak velký rozdíl výkonu ve prospěch Intelu opravdu není, ale ukazuje to, kolik výkonu dostanete za každý zaplacený dolar. A tady je dobře vidět, že řešení Intelu je mnohem výhodnější.

Cena Intelu Arc A750 se totiž dostala na 249 USD, zatímco průměrná cena RTX 3060 na NweEgg.com byla dle Intelu 26. ledna 2023 na hodnotě 391 USD. Arc A750 LE 8GB tak nabídne za dolar o 52 % vyšší výkon než konkurenční RTX 3060. Podobně je to i u nás. Arc A750 můžete sehnat za 6700 Kč s DPH, nejlevnější RTX 3060 začínají někde kolem 8 tisíc Kč a průměrné ceny levnějších modelů se zpravidla pohybují mezi 9 a 10 tisíci Kč.