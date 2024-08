Intel Arrow Lake má mít o 100 W nižší spotřebu než Raptor Lake, ten dostal slíbený patch

Nedávno se konala interní konference Intelu a Asusu, z níž uniklo pár informací. Jde tedy o prohlášení zástupcem Intelu, která ale nebyla vypuštěna oficiálně pro veřejnost, nýbrž o data pro jeho partnery a pozvané. Čínský blogger Little Pigeon zveřejnil několik fotografií z tohoto meetingu a informací, které byly vyřčeny. Pokud jde o update mikrokódu, který má řešit nestabilitu procesorů Raptor Lake, tak ten byl včera zveřejněn a už se objevily i nové BIOSy základních desek, které ho obsahují. Dle Intelu tento update nijak neovlivňuje schopnosti Boostu a dosahovaných frekvencí, možnosti procesorů řady K v oblasti přetaktování by tímto měly být nedotčeny. Pokud jde o prodloužení záruky o 2 roky na celkových 5 let, to by se mělo týkat procesorů řad K a KF (slajd z prezentace v této souvislosti zmiňuje jen Core i5).



Další zajímavou informací, která zde měla být prezentována (ale nemáme z ní slajd pro případné potvrzení pravosti informace), je spotřeba nových procesorů Arrow Lake. Blogger zmiňuje, že Intel měl na konferenci zmínit to, že proti Raptor Lake by měl v maximech při nejvyšších frekvencích brát o 100 W méně. Vzhledem k tomu, že dnešní výkonné modely řady K mají MTP na úrovni 253 W, znamenalo by to spotřeby někde kolem 150-160 W, což by byla ve srovnání s dnešními čísly velmi pěkné hodnoty. Detaily o výkonu nebyly prezentovány, ale dle zástupce Intelu měly být velmi dobré. Jak tomu skutečně bude, to ale ukážou až následující měsíce. Dosud se totiž předpokládalo, že se MTP nových procesorů moc dolů nepodívá.