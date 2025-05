Intel Arrow Lake má problém se sníženou rychlostí PCIe 5.0 SSD ve slotech M.2

Intel poslední dobou dělá jednu botu za druhou a v případě jinak vcelku povedených Arrow Lake, které částečně vyřešily problém s přílišnou spotřebou a nepříliš vysokou efektivitou, tu máme ale i několik nových problémů. Slízly si to zejména za svůj nepříliš vysoký výkon ve hrách, nicméně se ukazuje, že mají i problém s výkonem SSD připojených do M.2 slotů na základní desce. Ty totiž komunikují s I/O systémem procesoru a právě zde je zakopaný pes. Když totiž na The SSD Review testovali SSD na sestavě s novým Intelem, dosáhli překvapivých výsledků.

Jak SSE Samsung 9100, tak i Micron 4600, která jsou určena pro PCIe 5.0, vykazovala na desce chipsetem Intel Z890 a procesorem Arrow Lake rychlosti sekvenčních přenosů "jen" okolo 12,3 GB/s u čtení. To samo o sobě není málo, je to opravdu vysoká rychlost, jenže tatáž SSD ve starší základní desce s chipsetem Z790 a procesorem starší generace dosahovala 14,3 GB/s. Pokud jde o zápis, ten se výrazněji nezměnil a byl spíše v rámci chyb měření. Ve druhém slotu základní desky s Intel Z890 se situace opakovala, čísla byla ještě o trochu horší, nicméně opět spíše v rámci chyb měření. Když se ale SSD vložila do karty Asus Hyper M.2 Card do PCIe 5.0 slotu, najednou i na platformě Z890 s procesory Arrow Lake tato SSD dosahovala přes 14,2 GB/s.

Společnosti Asus i ASRock problém potvrdily a vyjádřil se k němu i Intel. Je to způsobeno tím, že linky PCIe 1-16 mají jinou dráhu než ostatní, přičemž problém je to především pro linky 21-24. Vzdálenosti mezi čipy jsou při tomto zapojení delší, což může způsobovat vyšší latence, a ve výsledku tedy i snížení výkonu. Asus i ASRock říkají, že problém je způsoben tím, že zatímco PCIe linky pro GPU jdou z SOC dlaždice, ty pro SSD jsou z dlaždice I/O. I proto dosahovala karta vložená do PCIe slotu plné rychlosti.