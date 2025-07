Intel Arrow Lake Refresh má přinést vyšší takty a mnohem výkonnější NPU

Procesory Intel Core Ultra 200S (Arrow Lake) moc velkou díru do světa neudělaly. Sice zlepšily efektivitu, jejich výkon je ale v některých úlohách i nižší než u jejich předchůdců. Společnost Intel nicméně už tradičně chystá refresh těchto procesorů, přičemž podle zákulisních informací by se měl objevit ještě letos. Poněvadž jde jen o refresh, nemůžeme čekat nějak dramatické změny.

Podle ZDNet Korea bude nová řada pochopitelně nadále využívat socket LGA-1851 a jednou z minoritních změn by měly být vyšší takty. O kolik, to nebylo řečeno, nicméně z minulosti víme, že to obvykle bývá okolo takových 200 MHz. Zde připomeňme, že Intel Core Ultra 285K má Boost na 5,7 GHz. Zde se dostane až na 6,0 GHz, to je zatím ve hvězdách.

Větší technickou změnou by mělo být nové NPU. To stávající nabízí pouhých 13 AI TOPS, takže ani zdaleka nedosáhne na certifikaci Microsoft Copilot+. Nová verze by podle neoficiálních informací měla dostat NPU4 z procesorů Core Ultra 200V (Lunar Lake), což by znamenalo 48 AI TOPS a zisk certifikace. Intel by tak měl desktopové procesory plně připravené na AI, což AMD prozatím nemá. To u většiny desktopových procesorů nemá NPU vůbec, u některých modelů vycházejících z mobilních APU pak najdeme slabší NPU s 16 AI TOPS, což je zhruba na dnešní úrovni Intelu. Otázkou samozřejmě je využitelnost NPU v desktopu, kde to většinou s větším výkonem zvládne GPU. Tohle by ale mohlo mít velké využití v kancelářských sestavách, kde nyní AI nachází stále větší využití, a kde obvykle žádné silné GPU nenajdeme.

Mimochodem, zajímavou informací je, že na DIY trhu má Intel v Jižní Koreji 38% zastoupení, zatímco AMD 62%. To jsou mnohem lepší výsledky než v některých státech Evropy, kde koketuje spíše s jednocifernými čísly. Např. na německém Mindfactory bylo prodáno 1.235 Intelů Arrow Lake, zatímco AMD se povedlo prodat přes 35.145 kusů (téměř 24 tisíc z toho je herní procesor Ryzen 7 9800X3D). U Mindfactory tak Intel drží jen 3,4 % trhu.