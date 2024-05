Intel Arrow Lake-S pro desktopy přijde jako Core Ultra 5 240 až Core Ultra 9 285K

Společnost Intel chystá nové procesory Arrow Lake, které na rozdíl od stávajících Meteor budou nejen v mobilních variantách, ale také těch desktopových. Ponesou tak označení Arrow Lake-S a stejně jako Meteor Lake, i tyto modely mají mít nové názvosloví. Půjde o procesory Core Ultra řady 200. Vrcholem má být 24jádrový Core Ultra 9 285K, který bude kvůli absenci Hyper-Threadingu jen 24vláknový a má nahradit dnešní Core i9-14900K. Nástupcem Core i7-14700K se stane Core Ultra 7 265K a Core i5-14600K pak nahradí Core Ultra 5 245K.

Zajímavé ale má být to, že verze bez přídomku K si ponesou i jiné číselné označení. Půjde tak o Core Ultra 9 275, Core Ultra 7 255 a Core Ultra 5 240. Jaká je logika v tom, že některé modely se liší o 10 a jiné o 5, to zatím není jasné. Spekulace se točí kolem počtu jader. Víme v podstatě jedinou věc, vrcholný model bude mít 8 P-Core Lion Cove a 16 E-Core Skymont. Zde budou mít všechny modely K také konfiguraci 8P+16E a lišit se takty, nebo Core Ultra 7 přijde s 20 jádry a Core Ultra 5 se 14, nevíme. Má totiž existovat i konfigurace 6P+8P se 14 jádry. A zde se právě spekuluje o tom, že může jít o konfiguraci vyhrazenou všem ne-K modelům nebo naopak všem Core Ultra 5 (K i ne-K). Osobně bych se přikláněl spíše k variantě, že K a ne-K se budou lišit odemčeným násobičem a případně takty, ale ne počtem jader (tedy že půjde o 24jádrové Core Ultra 9, 20jádrové Core Ultra 7 a 14jádrové Core Ultra 5).

Ze známých skutečností ještě můžeme zmínit to, že budou pro socket LGA-1851 s “dlouhodobou” podporou jen do roku 2026, mají podporovat výhradně DDR5 paměti až do DDR5-6400 (DDR4 mizí), P-Core mají mít velkorysou 3MB L2 cache na jádro a bude zde integrované GPU Alchemist.