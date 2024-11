Intel Arrow Lake se u německého Mindfactory prodává jen v pouhých jednotkách kusů

Nové procesory Intel Arrow Lake přinesly sice dlouho požadované zvýšení efektivity, která umí být i lepší než u AMD, celkový dojem z procesorů ale není z různých důvodů úplně dobrý (slabší herní výkon, nevýrazný a občas dokonce záporný posun ve výkonu,…). Zákazníci to Intelu dávají hodně najevo svým nezájmem, alespoň co se německého prodejce výpočetní techniky, firmy Mindfactory, týče. Ta totiž prezentuje počty prodaných kusů jednotlivého hardwaru a čísla pro nové procesory Intel Arrow Lake jsou opravdu hodně špatná. Jedinou dvoucifernou výjimkou (a to je nejlepší!) je Core Ultra 9 285K s více než 20 prodanými kusy.

Jestli je toto číslo mezi všemi novými procesory této řady nejlepší po více než týdnu prodejů, ukazuje to na opravdu velký nezájem. U všech ostatních modelů, kam patří Core Ultra 7 265K i 265KF a Core Ultra 5 245K i 245KF, bylo totiž zaznamenáno jen přes 5 prodejů pro každý (to tedy současně znamená méně než 10). Celkem tak Arrow Lake u tohoto prodejce zaznamenal mezi 40-65 prodeji. Některé zdroje šly tak daleko, že uvádí dokonce úplně nulový prodej procesorů, to ale vycházely z ještě neaktualizovaných čísel (ta se totiž nemění s každým prodejem a méně než 5 nemusí automaticky znamenat nulu, mezi ní a pětkou je ještě několik čísel).