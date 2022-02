Intel Arrow Lake skutečně využije integrované GPU s 320 EU, půjde proti Applu

Aktuálně dle prvních testů platí, že integrovaná grafická jádra v Alder Lake nemají proti iGPU v Ryzenech 6000 mnoho šancí a dotahují se leda na iGPU Vega ve starších APU. Intel ovšem plánuje přinést i výrazně výkonnější iGPU, která už nenabídnou jen maximálních 96 EU, ale až 320 EU. Ovšem to už se díváme až do roku 2024 (v nejlepším případě), kdy mají dorazit procesory Arrow Lake, od nichž nás dělí ještě letošní Raptor Lake a pak ještě Meteor Lake chystané na příští rok.

To jsou dobře známé informace z oficiálních roadmap, ovšem nyní se díky AdoredTV objevila i jedna, která neměla být zveřejněna. Ukazuje právě Arrow Lake v mobilní verzi P (kódové označení Halo), která by měla nabídnout zřejmě 6 velkých/výkonných jader a 8 menších/slabších jader, což je zde z nějakého důvodu označeno jako 6C+8A.

- klikněte pro zvětšení -

Především nám jde ale o grafiku GT3, kde se počítá s využitím 3nm procesu firmy TSMC (N3), což zřejmě nebude jediný čip v těchto procesorech, který bude vyráběn tímto procesem. Už Meteor Lake budou mít ostatně své grafické jádro tvořeno samostatným čipem, který bude až v rámci pouzdra propojen s ostatními, takže to samé bude pochopitelně platit i pro Meteor Lake. Dále by měl Intel ale použít i své vlastní výrobní procesy Intel 4 a v případě Arrow Lake snad už i Intel 20A, což by ale znamenalo, že proces Intel 3 bude v tomto případě přeskočen. Ten se tak Intel evidentně chystá použít především pro své budoucí serverové procesory

GT3 by tu tak měla nabídnout až 320 EU, čili celkem 2560 shaderů v čipletu/dlaždici s velikostí kolem 80 mm2, a to s již bezpochyby novou verzí mikroarchitektury Xe. Těžko říci, co od takové grafiky očekávat, ovšem dle roadmap s ní chce Intel útočit především proti 14" notebookům firmy Apple.

Nakonec se dozvídáme, že Arrow Lake-P už budou mít přednost před Arrow Lake-S, čili Intel dříve nabídne mobilní verze než desktopové. V případě Alder Lake tomu bylo naopak a očekáváme, že letos přijdou rovněž nejdříve desktopové procesory Raptor Lake-S, čili zlomit by se to mohlo až v generaci Meteor Lake.



