Intel Arrow Lake ukázal v benchmarku o 23 % vyšší ST výkon než Raptor Lake

Nové procesory Intel Arrow Lake dostanou architekturu Lion Cove pro jádra P-Core a Skymont pro E-Core. Ty významně zvyšují IPC, a to o 14 % v případě Lion Cove, které ztratilo Hyper-Threading, a 38-68 % u Skymont, kde nahrazuje velmi slabá úsporná jádra předchozích generací. Tolik alespoň teorie, co ale praxe? Na internetu se totiž objevil screeenshot z benchmarku aplikace CPU-Z, který měl být údajně z procesoru Arrow Lake. Aplikace procesor logicky nepoznává, takže to nelze ověřit, podívejme se ale, jaké hodnoty zde byly vlastně naměřeny.



V případě jednovláknového výkonu bylo dosaženo skvělého výsledku 1143,2 bodu, což je opravdu úctyhodná hodnota. Pro zajímavost, extrémní procesor Core i9-14900KS je zhruba na 930 bodech, takže Arrow Lake vůči němu vykazuje o 23 % vyšší jednovláknový výkon, a to starší procesor může vyvinout takt až 6,2 GHz, zatímco u Arrow Lake se počítá s takty max. 5,5-5,7 GHz. Core i7-14700K je na cca 900 bodech, tady Arrow Lake vede o 27 % a pokud to srovnáme proti mainstreamovému Core i5-14600K s cca 870 body, tak je to dokonce 31 % výkonu navíc.

Méně veselé je to ve vícevláknovém výkonu. Tam bylo dosaženo 12922 bodů. Abychom si to uvedli do kontextu, Core i9-14900KS zde s 24 jádry a 32 vlákny dává asi 17900 bodů, Arrow Lake zde tedy ztrácí 28 %. Core i7-14700K s 20 jádry a 28 vlákny je na 14900 na bodech, Arrow Lake je tu pozadu o 13 % a mainstreamový Core i5-14600K získal 10330 bodů, tady naopak Arrow Lake vede o 25 %.

Celá problematika srovnání výše tkví v tom, že nevíme, kolik jader vlastně testovaný Arrow Lake měl. i9-14900KS má 24C/32T, poměr MT a ST výkonu byl 19,2. Core i7-14700K s 20C/28T má tento poměr 16,5 a u Core i5-14600 je s 14C/20T poměr MT/ST 11,87. Arrow Lake má tento poměr MT/ST na hodnotě 11,3, jenže u něj se to hůře aplikuje, neboť jednak nemá Hyper-Threading (ten nepřidá tolik jako plnohodnotné jádro), jednak jeho E-Core nemají takový rozdíl výkonu jako u Raptor Lake. Dá se tedy očekávat, že z výše uvedených důvodů zde bude nárůst výkonu více podobný nárůstu počtu vláken než u Raptor Lake. Proto se zdá pravděpodobnější, že jde o 14jádrový model 6P+8E než o 20jádro 8P+12E. Pokud to tedy vše srovnáme se 14jádrovým Core i5-14600K, tak testovaný [pravděpodobně 14jádrový] Arrow Lake nabídne o 31 % vyšší ST výkon a o 25 % vyšší MT, a to i přesto, že má menší počet vláken.