Intel bude v Novém Mexiku investovat do pouzdření s EMIB a Foveros

Intel má v Riu Rancho v Novém Mexiku své provozy, ale žádnou moderní továrnu na výrobu čipů. Jde jednak o testovací zařízení a pak o výzkum a vývoj pamětí 3D XPoint. Intel už přitom oznámil, že 3,5 miliardy dolarů půjde konkrétně na vybudování kapacit pro pokročilé pouzdření čipů pomocí technologie Foveros, která jde ruku v ruce s EMIB (Embedded Multi-Die Bridge).

EMIB dobře známe coby křemíkové můstky, které zřejmě u Intelu čeká zářná budoucnost, ostatně běžně je již budou využívat třeba GPU Ponte Vecchio . Jde tak o křemíkové vrstvené spoje pro rychlé propojení bezprostředně sousedících čipů sedících na stejném substrátu vedle sebe. Pod jejich okraji tak sídlí EMIB, který zařídí to, co datové cesty v substrátu nemohou a my o nich můžeme uvažovat jako o menší a levnější verzi klasických interposerů.