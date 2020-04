Intel by mohl umožnit přetaktování i na deskách s B460

Z dvojice hlavních výrobců procesorů x86 to byl právě Intel, který jen s nechutí začal nabízet velice omezené možnosti taktování svých CPU, pokud jde o možnost změny násobiče, která skrývá tu zdaleka nejlepší šanci na zajímavý výsledek. Byly to až na výjimky jen vybrané modely procesorů (verze K v případě desktopových) a jeden čipset své řady (Zxxx). AMD je naopak v tomto ohledu už dlouho velice benevolentní.

Nyní by se tato omezení mohla uvolnit, ovšem otázka je, zda to někoho bude ještě vůbec zajímat. Poslední generace procesorů ukazují, že ty už stejně postrádají rezervu s ohledem na možnost zvyšování taktů. Platí to pro procesory Ryzen 3000 a zcela jistě to bude platit i pro generaci Comet Lake-S, či alespoň pro ty lepší modely. Zákazník tak může doufat leda v to, že smysluplných výsledků přetaktování se dočká v případě levnějších a slabších procesorů, o čemž nakonec domácí overclocking původně byl. Ale je otázka, jak to bude v případě nové generace. Jisté je jen to, že overclocking je pro běžné zákazníky čím dál tím méně zajímavý.

Možnost taktování na B460 naznačuje právě výše uvedený obrázek, kde jsou tři tlačítka s označením L, C a symbolem blesku. Právě ono poslední tlačítko by mělo představovat zapnutí již dobře známé funkce automatického přetaktování.

Dle Tom's Hardware by Intel o zpřístupnění přetaktování na deskách s čipsety sérií B či H i uvažoval, ale obával se o to, zda levnější desky budou schopny nabídnout adekvátní napájení. To je zajímavá připomínka s ohledem na to, že obecně očekáváme další zvýšení reálné spotřeby procesorů Intel, které přinese Comet Lake-S. Takže aby právě v rámci této generace Intel zpřístupnil přetaktování i na slabších deskách, to nevypadá jako v souladu s výše vyjádřenými obavami.

Na druhou stranu právě B460 iCraft Gaming Endless má mít vcelku robustní 8fázový napájecí systém. Že by tak Intel umožnil přetaktování jen selektivně na některých B460? To nevypadá jako jedno z jeho obvyklých řešení, ale na druhou stranu, nyní už Intel musí proti konkurenci od AMD tahat ze svého klobouku vše, co se namane. Zvláště když jsou na cestě nové desky s B550, které přijdou s podporou PCIe 4.0 a zcela jistě i možností přetaktování.

