Intel CEO chystá změny, závislost na výrobě čipů v Asii je dle něj nepřijatelná

My dobře víme, že Intel už dříve nabízel cizím firmám výrobu čipů, čili fungoval ve stylu dnešního Samsungu, kdy sice produkoval drtivou většinu čipů sám pro sebe, ovšem nabízel i zakázkovou výrobu pro jiné. To se ale nikdy pořádně neujalo, nicméně Patrick Gelsinger se chystá tento program oživit a evidentně ve velkém stylu.





Nedávno jsme se dozvěděli, že Intel má v plánu brzy začít s výstavbou nových továren v Arizoně , na které uvolní cca 20 miliard dolarů. To jistě pomůže alespoň trošku změnit situaci, jakou popisuje Gelsinger, a sice že aktuálně se cca 80 procent čipů vyrábí v Asii a tento nepoměr k ostatním částem světa je dle něj jednoduše nepřijatelný.

Dle Gelsingera se čipy používají už ve všech aspektech lidského života a lidstvo jako takové se stává čím dál více digitálním. Proto svět potřebuje celkově vyvážený výrobní a dodavatelský řetězec a právě o to se chce Intel nyní starat. Vedle nových továren v Arizoně chce Gelsinger také v horizontu 3 až 5 let zprovoznit alespoň jedno nové zařízení v nové Evropské zemi. Zatím není vůbec jasné, co, kdy a kde to bude, ale nemělo by to být Irsko, kde už Intel svůj provoz má (a ani Izrael, pokud jej někdo považuje za Evropu).

Na otázku, proč má Intel používat vlastní kapacity pro výrobu čipů i pro konkurenci, Gelsinger odpověděl, že výroba čipů je právě o kapacitě. Dle toho platí, že firmy, které nedokáží vyrábět potřebný objem čipů, v důsledku nemohou mít k dispozici prostředky na udržení vývoje nových technologií a na jejich nasazení ve výrobě.

Gelsinger pokračuje: "Svět potřebuje více čipů a my jsme jedna z mála firem, které mají k dispozici potřebné pokročilé procesy, a můžeme tak tento hlad uspokojit. Nebylo by správné ponechat si své technologie jen pro sebe."





Nakonec Gelsinger přiznal, že Intel se dříve rozhodl nevsadit na extrémní ultrafialovou litografii (EUVL), a to proto, že v té době byla ještě nevyspělá. Zkusil vyvinout svůj velice ambiciózní 10nm proces, což nedopadlo dobře a to způsobilo dominové zpoždění zasahující i vývoj 7nm procesu. Nyní je ale už EUVL připravena a Intel se chystá dělat to samé, co TSMC, čili začít ji plně a intenzivně využívat. Šéf Intelu je přesvědčen, že nyní už je vývoj dalších procesů opět předvídatelný (nově ve spolupráci s IBM), což neplatí jen pro 7nm technologii, ale i pro ty další. Čili nejspíše právě proto se Gelsinger už dříve rozhodl ohlásit návrat ke strategii Tick-Tock a nyní prozradil i to, že má v plánu TSMC a jiné rivaly opět předhonit.

Ceny souvisejících / podobných produktů: