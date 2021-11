Intel chce dostat USA na 30% podíl v celosvětové výrobě počítačových čipů

Zrovna nedávno jsme si v souvislosti s výrobou čipů v Číně ukázali následující graf, který znázorňuje vývoj výroby čipů v předních zemích světa právě s ohledem na jejich podíly. Je tak jasně vidět vytrvale se snižující podíl USA, které jsou na tom ale aktuálně přece jen lépe než Evropa, která měla v 90. letech větší podíl než USA a nyní už je naopak menší. Jde tu přitom především o nástup Tchaj-wanu a Jižní Koreje a nově samozřejmě také Číny, což jsou tři země, které v posledních desetiletích vyhnaly výrobu čipů z USA a Evropy.

Intel to tak chce změnit a namísto předpovídaného dalšího, i když mírného poklesu podílu USA chce naopak dosáhnout na 30 procent. Jak to provede?

Jednak už začala výstavba nových továren Fab 52 a Fab 62, do nichž Intel investuje celkem 20 miliard dolarů a to bude pouze začátek. Tyto dvě továrny mají vstoupit do provozu v roce 2024 a vyrábět budou pomocí procesu 20A, v němž se již budou využívat tranzistory typu GAA, respektive dle názvosloví Intelu to budou RibbonFET. S touto investicí bude spojeno také vyhrazení 3,5 miliard dolarů na rozšíření kapacit v Novém Mexiku určených pro pouzdření čipů.



Dále už také víme o velice ambiciózní investici cca 100 miliard dolarů (resp. 60 až 120 miliard) do celého výrobního komplexu či městečka, a to na ploše kolem tisíce akrů. Tam nemají být jen továrny, ale také univerzita a potřebné služby pro studující/pracující.

Intel se tak chce zasloužit o to, aby se USA vrátila větší část ztraceného podílu na celosvětové výrobě čipů, která ještě na začátku 90. let činila 37 procent a nyní klesla na pouhých 12 procent. Dle výše uvedeného odhadu by tak podíl měl dále mírně klesnout o cca 2 procenta v průběhu zbylé dekády, ovšem Gelsinger naopak ohlásil , že cílem je jej naopak prudce zvýšit na 30 procent, k čemuž ale bude potřebovat podporu vlády USA. Ta již výrobcům čipů stavějícím na území USA přislíbila 52 miliard, ale Gelsinger zřejmě bude chtít mnohem víc. Ostatně jeho 100miliardový projekt má odstartovat už příští rok, neboť v tomto případě není na co čekat.

Je přitom zřejmé, že Intel to bude mít těžké, neboť obří investice ohlásili už jeho rivalové, a to především na Tchaj-wanu a v Koreji. Na druhou stranu i samotný Samsung a TSMC pomohou k navýšení podílu USA stavbou nových továren, zatímco Intel bude v případě zahraničních investic významně utrácet spíše jen v Evropě. Ale i tak vypadá růst z 12 na 30 procent jako těžko uskutečnitelný.



