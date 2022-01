Intel chce už zcela zablokovat podporu AVX-512 v procesorech Alder Lake

Dle Igor's Lab tak už nebude možná ani experimentovat s instrukcemi AVX-512, což se samozřejmě bude týkat nových mikrokódů, a tedy i verzí BIOSů základních desek. Pokud se tak někdo spokojí se starší verzí, měl by i nadále mít AVX-512 k dispozici, ovšem to bude možná platit jen pro desky s čipsetem Intel Z690, neboť desky s ostatními sadami této rodiny teprve přijdou na trh.

Aktuálně tak je stále možné na Alder Lake-S aktivovat AVX-512 , ovšem tyto instrukce podporují pouze výkonná jádra Golden Cove a slabší Gracemont ne, což je zřejmě i ten hlavní důvod, proč se Intel rozhodl AVX-512 zcela vyřadit z nabídky svých aktuálních CPU. Pro využití těchto instrukcí totiž musíme slabší jádra vypnout, takže jsme se mohli těšit na to, že nové procesory Core i5, Core i3 či snad i slabší, které mají ve výzbroji pouze jádra Golden Cove, budou moci AVX-512 využít zcela bez omezení.

To ale nakonec asi nedopadne, tedy pokud nevyužijeme desku se Z690 a starším BIOSem. Výrobci desek dříve totiž využili možnost aktivovat AVX-512, kterou už má Intel v nových verzí procesorových mikrokódů zarazit, a to s tím, že Alder Lake tyto instrukce oficiálně nepodporuje, takže procesory by v případě jejich použití nemusely fungovat správně.



Intel ale samozřejmě také nemůže dopustit, aby procesory Core i5 (krom 12600K/KF) a slabší nabízely instrukce, které výkonnější procesory bez handicapu v podobě vypnutých úsporných jader nabídnout nedokáží. Z provedených testů přitom vyplývalo, že chystané slabší procesory Alder Lake-S by mohly z AVX-512 skutečně vytěžit vyšší výkon, a tak bohužel zřejmě skutečně dojde k tomu, že o podporu těchto instrukcí přijde celá generace procesorů. Na druhou stranu není za to třeba Intelu spílat, neboť ten instrukce AVX-512 na Alder Lake oficiálně nenabízí a jde tu jen o obvyklou tahovou bitvu mezi ním a výrobci základních desek, kteří se jako jindy snaží všemožně obcházet stanovená omezení, což se obecně týká i firmy AMD.

