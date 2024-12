Intel chystá mikrokód 0x114 pro Arrow Lake, měl by významně zvýšit herní výkon

Intel Core Ultra 200K řady Arrow Lake-S, které sice do značné míry vyřešily potíže svých předchůdců Raptor Lake, nicméně k dokonalosti mají stále dost daleko. Jsou o něco efektivnější, nicméně velkým zklamáním v testech byl jejich nepříliš vysoký herní výkon. I proti standardním Ryzenům byly některé rozdíly až zarážející, nemluvě o srovnání s herními verzemi s 3D V-Cache. Už před Před několika týdny byly představeny nové desktopové procesoryřady, které sice do značné míry vyřešily potíže svých předchůdců Raptor Lake, nicméně k dokonalosti mají stále dost daleko. Jsou o něco efektivnější, nicméně velkým zklamáním v testech byl jejich nepříliš vysoký herní výkon. I proti standardním Ryzenům byly některé rozdíly až zarážející, nemluvě o srovnání s herními verzemi s 3D V-Cache. Už před měsícem se zástupce Intelu nechal slyšet, že Intel identifikoval několik chybiček, které hodlá napravit.

Nyní se na fóru Asusu objevila neoficiální informace, že řešením by měl být nový mikrokód 0x114. Zatímco verze 0x113 se věnovala především lepší stabilitě a kompatibilitě operačních pamětí, varianta 0x114 by měla řešit především herní výkon. Prozradil tak leaker @9550pro, nicméně neprozradil, co přesně by mělo stát za vylepšenými vlastnostmi, a ani to, o kolik by se měl zvýšit výkon. Změna by měla být výrazná, otázkou ale je, zda se výrazněji napraví výkon v nejhorších titulech s největším propadem nebo obecně napříč většinou her. Rozhodně nelze čekat, že by procesory Arrow Lake dosáhly na herní výkon procesorů Ryzen 9000X3D, bylo by ale dobré, kdyby se dotáhly alespoň na standardní Ryzeny. Kdy dojde k uvolnění nového mikrokódu a BIOSů základních desek na něm postavených, není známo.