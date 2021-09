Intel chystá technologii pro aktualizaci firmwaru za běhu systému

Intel Seamless Update, tak by se měla jmenovat nová technologie či funkce chystaná pro platformy této firmy. Ta je zřejmě připravována jako reakce na tu skutečnost, že řada exploitů z poslední doby si vyžádala mnoho úprav týkající se i procesorových mikrokódů, což si vyžádalo vždy nový BIOS/UEFI. A co se týče firmy AMD, té se podobné problémy dotkly také, ovšem v menší míře, ale AMD si to zase vynahradilo častým vypouštěním nových verzí svých AGESA s podporou aktuálních procesorů či nových funkcí, které tak rovněž vždy představovaly vypuštění dalších verzí BIOSu pro příslušné desky.

Nicméně Intel se tu ovšem nezaměří především na domácí počítače, ostatně zmínka o jeho Seamless Update se dle Phoronixu objevila nejdříve v linuxovém kernelu. Cílem totiž je, aby bylo možné BIOS aktualizovat přímo za běhu systému a vyhnout se jeho restartu a Intelu jde hlavně o firmy nabízející vysoké SLA (Service Level Agreement), čili služby garantující pokud možno neustálou dostupnost. V jejich případě je totiž příliš dlouhá doba i oněch několik minut nedostupnosti systému, které zabere aktualizace BIOSu.

Může jít ostatně třeba o cloudové služby, v jejichž případě je zvláště důležité včasně aplikovat nové verze firmwaru s opravami bezpečnostních chyb. V poslední době totiž šlo o exploity na motivy Spectre a Meltdown, které byly nebezpečné zvláště v serverovém prostředí, kde může například na jádrech jednom procesoru běžet více virtuálních strojů, z nichž jeden mohl získávat data ostatních zneužitím funkce spekulativního vykonávání kódu.

Je tak zřejmé, že Seamless Update bude především technologie pro servery, a tak není překvapivé, že si ji Intel má chystat pro své Sapphire Rapids, čili příští 10nm Xeony. To je ovšem pouze odhad založený na tom, kdy se objevily informace o této funkci v kernelu Linuxu.

