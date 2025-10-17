Intel Clearwater Forest s 288 E-Core na procesu 18A poodhalen
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Intel poodhalil nový serverový procesor Xeon 6+ série Clearwater Forest. Ten může mít až 288 jader E-Core, dále tu máme 576 MB LLC cache paměti a je vyráběn procesem 18A.
Reklama
Na Intel Tech Tour 2025 byly poodhaleny i procesory Clearwater Forest, tedy serverové procesory nové architektury. Ty využívají pouze E-Core série Darkmont, takže se zde hraje především na vysoký počet jader, ne až tolik na jejich samotný výkon. Důležitá je také jejich efektivita.
Novinka, která se objeví v rámci procesorů Xeon 6+, bude vyráběna pokročilým výrobním procesem Intel 18A, alespoň co se výpočetních jader týče. I ostatní dlaždice pak využijí různé starší výrobní procesy Intelu. Základem je 12 dlaždic EMIB s 2.5D pouzdřením.
Procesor obsahuje dvě dlaždice pro I/O, kde každá z nich má 8 akcelerátorů s technologiemi jako Intel QuickAssist, Dynamic Load Balances, Data Streaming, In-Memory Analytics. Každá nabídne 48 linek PCIe 5.0, 32 CXL 2.0 a 96 UPI 2.0, což nám dává celkem podporu pro 96 linek PCIe 5.0 (a analogicky dvojnásobky pro CXL a UPI). Tato dlaždice je vyráběna procesem Intel 7.
Pak jsou zde tři dlaždice Base Tile. Každá z nich obsahuje 4 DDR5 paměťové kanály a 192 MB LLC (Last level Cache), přičemž ta se dělí na 48 MB pro každou výpočetní dlaždici. Těch má totiž celý procesor 12, takže na jednu základní dlaždici tak připadají 4 výpočetní. Když budeme počítat dále, tři dlaždice po 192 MB LLC dávají dohromady 576 MB LLC paměti. Tyto dlaždice jsou vyráběny u Intelu pomocí procesu Intel 3.
Výpočetních dlaždic je tu tedy 12, přičemž každá z nich má 24 jader E-Core (to nás dostává na 12×24 = 288 jader). Těchto 24 jader se dělí na 6 modulů po 4 jádrech. Každý takový modul 4 jader má sdílenou 4MB L2 cache, což znamená, že celý procesor má 288 MB L2 cache. Celková kapacita L2+L3 pak činí 864 MB. Pouze tyto výpočetní dlaždice využívají nejmodernějšího procesu Intel 18A.
Když to dáme dohromady, procesory jsou určené do 1 nebo 2procesorových sestav a jsou kompatibilní s paticemi pro Xeony 6900P. Budou se nabízet s TDP v rozmezí 300 až 500 W. Najdeme tu 12kanálový řadič pamětí DDR5-8000 a již zmíněnou podporu 96 linek PCI a 64 CXL.
Pokud jde o spotřebu a výkon, tak např. 450W verze Clearwater Forest s 288 jádry má o trochu nižší spotřebu než 500W varianta modelu Sierra Forest se stejným počtem jader, je ale o 17 % výkonnější. To také ve výsledku znamená o 30 % vyšší energetickou efektivitu. Připomeňme, že Intel využívá novou technologii RibbonFET a napájení PowerVia, které snižuje energetické ztráty o 4-5 %, resp. při stejné spotřebě umožňuje navýšit výkon o 4 %. Procesory by se nicméně měly dostat na trh až zhruba za rok (v druhé polovině roku 2026).
Zdroj: wccftech.com, hothardware.com