Intel Comet Lake-S: až 5,1 GHz na 65 W

Intel Comet Lake-S nastoupí dle nejnovějších informací někdy na jaře jako 10. generace desktopových Core, kterou povede model Core i9-10900K, alespoň dle očekávání. Bezpečně ale víme o tom, že přijde Core i9-10900, jenž se 65W TDP na 10 jádrech nabídne takty až 5,1 GHz, což vypadá úctyhodně. Ale zase tak úžasné to v podstatě není.

údaje o nových procesorech se shánějí porůznu, třeba z databáze benchmarků - HKEPC

Je třeba si uvědomit, že TDP procesorů Intel vychází z výdeje tepla na základním taktu, a to je v případě Core i9-10900 dle nezaručených informací 3 GHz. Dostupný Core i9-9900 s osmi jádry má přitom na 65W TDP základní takt 3,1 GHz, takže ony 3 GHz pro nové desetijádro nevypadá nedostupně.

A co se týče turba 5,1 GHz, toho může dosáhnout pouze jedno jádro, a to zvláště v případě 65W procesoru a zde už navíc TDP v podstatě ani nehraje roli. Spíše se můžeme zajímat o to, jakou opravdu nejvyšší frekvenci mohou Comet Lake-S vůbec nabídnout, neboť Intel musí nyní ze 14nm technologie mačkat maximum (pokolikáté už?), aby mohl konkurovat nabídce AMD. Je pak zřejmé, že se to bude snažit uhrát právě na takty a výkon jednoho či několika jader, který se odrazí ve hrách.

Předběžné specifikace Intel Comet Lake-S SKU Potvrzen Jádra/vlákna Zákl. takt Turbo L2+L3 cache TDP i9-10900K(S/F) očekáván 10C/20T ? ? 20MB 95-125W i9-10900 ano 10C/20T 3,0 GHz 5,1 GHz 20MB 65W i9-10900T ano 10C/20T 2,0 GHz 4,5 GHz 20MB 35W i7-10700K(S/F) očekáván 8C/16T ? ? 16MB ? i7-10700 ano 8C/16T 3,0 GHz 4,8 GHz 16MB 65W i7-10700T ano 8C/16T 2,0 GHz 4,4 GHz 16MB 35W i5-10600K(S/F) očekáván 6C/12T ? ? 12MB ? i5-10600 ano 6C/12T 3,3 GHz 4,5 GHz 12MB 65W i5-10600T ano 6C/12T 2,4 GHz 4,0 GHz 12MB 35W i5-10500K(S/F) ne 6C/12T ? ? 12MB ? i5-10500 ano 6C/12T 3,2 GHz 4,3 GHz 12MB 65W i5-10500T ano 6C/12T 2,3 GHz 3,7 GHz 12MB 35W i5-10400K(S/F) ne 6C/12T ? ? 12MB ? i5-10400 ano 6C/12T 3,5 GHz 4,1 GHz 12MB ? i5-10400T ne 6C/12T ? ? 12MB ? i3-10300K(S/F) ne 4C/8T ? ? 6MB ? i3-10300 ano 4C/8T 3,7 GHz 4,2 GHz 6MB ? i3-10300T ne 4C/8T ? ? 6MB ? i3-10100K(S/F) ne 4C/8T ? ? 6MB ? i3-10100 ano 4C/8T 3,2 GHz 3,8 GHz 6MB 65W i3-10100T ano 4C/8T 2,3 GHz 3,6 GHz 6MB 35W

Vedle toho už také uděláme pápá patici LGA 1151, kterou Intel vymění za LGA 1200, ale mluví se o tom, že nová patice se fyzicky zase tak moc nezmění, díky čemuž bude alespoň možné využít starší chladiče. Nicméně ty nemusí už stačit v případě až 125W procesorů, ale takové TDP bude mít jen pár modelů.

