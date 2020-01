Intel Comet Lake-S až v druhém kvartálu, Rocket Lake-S v příštím roce

Bavíme se tak o desktopových procesorech, které nastoupí po dnešních Coffee Lake-S Refresh a přijdou pro novou patici LGA 1200 s až 10 jádry. Nemusíme tak vůbec řešit, zda budou kompatibilní se staršími deskami, to je pochopitelně vyloučeno. Byla tu také otázka, zda se Intel odhodlá nabídnout s nimi již rozhraní PCIe 4.0, protože dle informací z CES 2020 měly mnohé desky s LGA 1200 toto rozhraní nabídnout, ale Intel měl prý problémy s jeho implementací do čipových sad, ačkoliv procesory byly v pořádku, ovšem ve výsledku tu bude pouze PCIe 3.0, ačkoliv desky jsou se svou výbavou připraveny i pro novou verzi.

LGA 1200

Tak jen doufejme, že si při koupi nových desek nebudeme zbytečně připlácet za externí frekvenční generátory a redrivery, které bylo nutné přidat na desky pro zajištění kvalitního signálu sběrnice PCIe 4.0. I tak to ovšem prý nestačilo a Intel se nakonec rozhodl její podporu zcela zrušit.

Desky pro LGA 1200 jsou aktuálně ve finálních stádiích vývoje a jejich výrobci se dle zdroje mohou rozhodnout, zda PCIe 4.0 z jejich nabídky zcela vypustí, anebo možnou podporu zachovají a budou doufat, že Intel v rámci Rocket Lake-S ji přece jen nějak zprovozní. To by ale znamenalo zpětnou změnu podpory zásadní technologie a osobně jsem toho názoru, že něco takového očekávat prostě nemůžeme, zvlášť když má být problém v čipových sadách.

Dále se dozvídáme, že Comet Lake dostaly zvýšenou hodnotu Tau z 28 a 56 sekund. Ta představuje doporučený čas, po který může CPU strávit v turbo stavu PL2 (Power Level 2), jehož úroveň spotřeby byla nastavena na 250W (PL1 má 127 W). To znamená, že desky budou obecně potřebovat kvalitnější systém napájení a to se nejvíce odrazí v cenách levnějších modelů. Nicméně to bude záviset i na tom, zda budou výrobci desek vždy dodržovat doporučenou hodnotu Tau.

Otázka podpory PCIe 4.0 na deskách pro CPU Intel nyní stále není zcela vyřešena, takže se leccos ještě může změnit, ostatně nástup generace Comet Lake-S se nyní plánuje na polovinu letošního dubna, takže zbývá ještě téměř celý kvartál. Intel by pochopitelně měl velice rád na trhu hardware pro PCIe 4.0, ovšem s mnohem větším nadšením by ji jistě uvítali výrobci SSD a SSD kontrolerů.

Comet Lake-S ještě mají nabídnout oficiální podporu DDR4-2933, stále integrovanou grafiku třídy (většinou) UHD 630 (nebo stejnou pod označením UHD 730). A co se týče Rocket Lake-S ty jsou dle Tom's Hardware aktuálně plánovány na představení během CES 2021. Pak je tu ovšem otázka, kdy a v jaké podobě by měly dorazit slíbené 10nm desktopové procesory.

