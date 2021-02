Intel Comet Lake-S Refresh se dostaly do Asijských obchodů

A pochopitelně nás takové procesory nedonutí otevřít úžasem ústa a kecnout si na zem. Intel je ostatně bude stále řadit mezi Core 10. generace, jak ukazuje i následující snímek, kde máme vyfoceny modely Core i3-10105F bez aktivovaného grafického čipu.

Čili na trh brzy nastoupí jednak Rocket Lake-S v modelech Core i5 a vyšších a pak Comet Lake-S Refresh v Core i3 a nižších, přičemž právě ty se už dostávají do skladů prodejců konkrétně v Malajsii. Díky tomu, že půjde stále o procesory 10. generace, budou Rocket Lake-S ve své 11. generaci jasně odděleny a zákazník bude mít jistotu, že když si pořídí Core s číselným označením začínajícím 11, dostane už nová jádra s vyšším IPC a také integrovanou grafiku Xe (pokud nepůjde o verzi F, pochopitelně).

Od procesorů jako Core i3-10105F můžeme očekávat jen mírně zvýšené takty, na což má Intel v jejich případě prostor. Ostatně právě zmíněný 10105F (či 10105) bude mít jen o 100 MHz vyšší takt než model Core i3-10100. To platí pro základní takt 3,6 a nově tedy 3,7 GHz, přičemž o turbu nového CPU se ještě neví nic.

Oficiálně by se Rocket Lake-S a Comet Lake-S Refresh měly dostat na trh snad současně, čili někdy do konce března a postupně to vypadá, že Intel tak dlouho možná ani čekat nebude, když už se tvoří skladové zásoby i u koncových prodejců v maloobchodu