Intel Comet Lake-S vyženou turbo až na 5,3 GHz

Nové informace přináší Informatica Cero prostřednictvím serveru VideoCardz , jehož redaktoři byli dle vlastních slov požádáni, aby některé části uniklé prezentace neukazovali. Vyřešili to šalamounsky, neboť dané snímky sice ze stránek stáhli, ale přepis informací z nich v článku zůstal. Ostatně nyní je to už stejně jedno a VideoCardz stejně nebyl původní zdroj a my alespoň máme o to větší důvod věřit tomu, že jde o pravdivé informace.

Máme tu ale ještě jeden slide ze serveru techPowerUp , který potvrzuje, že 125W procesory generace Comet Lake-S budou celkem tři, a to jeden desetijádrový, další osmijádrový a ještě jeden šestijádrový. Zvláště onen šestijádrový by tak mohl mít velice vysoké základní takty, ovšem ty se z tohoto obrázku nedozvíme.

Další slidy, o něž nám jde především, bohužel nejsou dobře čitelné ani v původním rozlišení, ale to podstatné se z nich zjistit dá. Pokud je chcete vidět lépe, zvětšete si měřítko v prohlížeči, aby se obrázky zvětšily.

Je vidět, že situace s turbo takty bude s nástupem Comet Lake-S ještě složitější než dříve. Máme tu Intel Thermal Velocity Boost platící jednak pro zátěž jednoho a pak i všech jader. Jenomže tuto funkci bude mít jen pár procesorů, ostatně slidy ukazují pouze dvě Core i9. Nejvýše stojící model Core i9-10900K tak může dosáhnout 5,3 GHz a 4,9 GHz, ovšem označení dané funkce napovídá, že si na takové takty sáhne jen v případě, že budou dodrženy určité teplotní podmínky, takže to prostě bude chtít vysoce výkonný chladič. A Core i9-10900 s takty až 5,2 a 4,6 GHz (jedno a všechna jádra) také nevypadá vůbec špatně, ale že by se měl přitom držet svého 65W TDP, na to můžeme rovnou zapomenout. To bude platit pro základní takt 2,8 GHz, kde je navíc kouzelné slůvko "až". To pro zmíněné šestijádro se 125W TDP platí základní takt až 4,1 GHz.

Více než kdy jindy tak bude u této generace záležet na kvalitě chlazení a napájení a také lze říci, že z TDP už se v podstatě stává vrcholně nezajímavý a nerelevantní údaj. Však ten už nelze ani pevně spojit se základním taktem, když i u něj je uváděna maximální a ne pevně daná hodnota a vedle toho tu máme celkem čtyři různé hodnoty turba, z nichž některé pro řadu procesorů ani neplatí.

Rovněž jsme neočekávali, že by Comet Lake-S nabídly Turbo Boost 3.0, ale to je mylná představa, protože to platí přinejmenším pro dva procesory: 10900 a 10700 s 5,1 a 4,8 GHz. Dále se dozvídáme o oficiální podpoře pamětí DDR4-2933 MHz, pochopitelně s dvoukanálovým zapojením, podpoře Intel Wifi 6 (GIG+), USB 3.2 2×1 (10Gb/s), Rapid Store Technology (Intel RST) 17.X, samozřejmě i Intel Optane a navzdory některým hlasům se nepotvrdilo, že by Intel odemkl násobiče nejen v případě modelů s označením K. Ale zrovna toto už je stejně skoro bezpředmětné, neboť takty nové generace už evidentně jdou k samotným hranicím možností 14nm technologie.

