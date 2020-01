Intel Core i5-10300H ukázal v benchmarku solidní výkon

Comet Lake-H by se měly představit už docela brzy, zdroje hovoří o březnu nebo dubnu, což je za zhruba necelého čtvrt roku. Tyto procesory mají bojovat proti Připravované procesory Intel Core 10. generace s jádryby se měly představit už docela brzy, zdroje hovoří o březnu nebo dubnu, což je za zhruba necelého čtvrt roku. Tyto procesory mají bojovat proti Ryzenům řady 4000 , které vypadají velmi slibně a mohly by narušit dosud velmi dobrou pozici Intelu v mobilním segmentu. Připravovaných procesorů je mnoho a nyní se na Internetu objevily i výsledky z benchmarku Cinebench R20 v testu 3D Rendering.

Nový procesor Intelu zde dosáhl výkonu 1924 bodů, čímž překonává 1803 bodů procesoru Core i7-1065G7 (+7 %). Core i5-10300H by měl být 4jádrový procesor s Hyper-Threadingem, tedy podporou 8 vláken, hovoří se pak o základním taktu 2,5 GHz, Turbo frekvenci 4,3 GHz, 8 MB L3 cache, podpoře pamětí DDR4-3200 a TDP konfigurovatelné v rozsahu 35 až 45 W. Pokud jde o překonané Core i7-1065G7, tak i zde jde o 4C/8T procesor, jeho základní takt ale činí jen 1,3 GHz a Turbo frekvence 3,9 GHz. I on má 8MB L3 cache a TDP činí 15 W (konfigurovatelná od 12 W do 25 W).

Výsledky z benchmarku jsou pak podle zdrojů následující:

Core i7-9750H (6C/12T, 2,6/4,5 GHz, 45W) - 2485 bodů

Core i5-10300H (4C/8T, 2,5/4,3 GHz, 35W) - 1924 bodů

Core i7-1065G7 (4C/8T, 1,3/3,9 GHz, 15W) - 1803 bodů

Core i7-8665U (4C/8T, 1,9/4,8 GHz, 15W) - 1577 bodů

Core i5-8250U (4C/8T, 1,6/3,4 GHz, 15W) - 1214 až 1248 bodů

Core i5-8265U (4C/8T, 1,6/3,9 GHz, 15W) - 1109 bodů

