Intel Core i5-12400F se předčasně dostal na trh v Peru

Intel by měl dle čerstvých informací představit další procesory Alder Lake-S společně s novými slabšími čipsety 4. ledna a už o den později je vypustit na trh. To jednoznačně podporuje informace o tom, jak si lidé z XanxoGaming (Peru) už mohli pořídit prodejní boxovanou verzi procesoru Core i5-12400F, což doložili fotografiemi obalu, chladiče i samotného procesoru, stejně jako screenshotem z CPU-Z.

Máme tu tak nedávno diskutovaný chladič s plastovými žebry , pod nimiž se nachází těžko viditelná opravdová, funkční, a tedy kovová žebra. Ta plastová jsou tu spíše na okrasu, než aby sama měla nějaký konkrétní účel, respektive by je mohlo nahradit třeba několik prostých sloupků, které by držely kruhový rámeček kolem lopatek rotoru.

Je tak zřejmé, že Intel už začal distribuovat nové procesory do prodejních řetězců, které by správně měly čekat až na začátek prodeje, ale dnes už není výjimečné, že se některé novinky dostanou k zákazníkům předčasně, což zrovna letos předvedli i na německém Mindfactory.de v případě procesorů Core i7-11700K. Dostupné desky už přitom jsou na zbylé Alder Lake-S připraveny, takže nic nebrání tomu, aby byl Core i5-12400F i zprovozněn.

Dle XanxoGaming byl Core i5-12400F pořízen za cenu 899 soles, a to s 18% DPH, což je mírně pod 5000 Kč. A právě zhruba na tuto částku by mohl přijít i u nás, neboť ta ostatně odpovídá očekávané ceně, přičemž verze 12400 s aktivovaným iGPU by měla být dražší.

Aktuálně na XanxoGaming pochopitelně chystají recenzi tohoto procesoru, který byl pořízen v nejmenovaném obchodě a na fotografii samotného CPU byly rozostřeny údaje, dle nichž by šlo identifikovat konkrétní kus a jeho cestu na trh.

Ceny souvisejících / podobných produktů: