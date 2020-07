Intel Core i9-10850K je na trhu, kolik stojí?

Procesor Core i9-10900K totiž běžně není k sehnání, což zrovna nepřispívá k tomu, aby se jeho cena na trhu tlačila dolů, i když na to tu máme také konkurenci v podobě AMD. Stanovená částka 453 USD za procesor Core i9-10850K by se tak měla projevit a jde přesně o 35 dolarů nižší, takže lze očekávat ceny kolem 12.800 Kč.

V případě rozhodování se mezi těmito dvěma procesory tak zdaleka nejde pouze o cenu, ale i o to, že na dodání Core i9-10900K se u nás čeká přinejmenším cca dva týdny a pokud si chceme vybrat jeden z obchodů s výhodnější nabídkou, bude to nejspíše mnohem déle.

Mluví se o tom, že Intel nedokáže vyrábět potřebné množství tak kvalitních 10jádrových čipů, které se mohou kvalifikovat na tento desktopový hi-end pro LGA 1200. A právě proto měl přijít s modelem Core i9-10850K, který je naprosto stejný až na takty. Ty jsou ve všech případech o 100 MHz nižší.

O 100 MHz je tak nižší Turbo Boost 2.0 i 3.0, turbo všech jader i Thermal Velocity Boost. Stejné zůstalo TDP a pochopitelně i konfigurace cache, počet linek PCIe či paměťové kanály. Procesor již oficiálně je na trhu, ale zatím bychom ho v nabídce českých obchodů ještě hledali marně, takže si musíme počkat, jak to bude s reálnou cenou a dostupností.

Core i9-10850K se mezitím objevil už v předprodeji ve Velké Británii, a to s cenou 479 liber, čili v přepočtu 13.800 Kč. To je sice částka, za kterou bychom měli kupovat spíše model 10900K, ovšem v případě daného konkrétního prodejce se tento procesor prodává za 549 liber, čili cca 15.800 Kč. To je shodou okolností i na horní hranici rozpětí cen, za něž je 10900K nabízen i u nás.



Server PCWorld také získal od Intelu vyjádření o tom, proč nový procesor vůbec spatřil světlo světa. Prý jde o odpověď Intelu na požadavky zákazníků, kteří chtěli bohatější nabídku procesorů s různými cenami. Jde ale o skutečný důvod? To se asi nedozvíme, ale lze o něm pochybovat.

Ceny souvisejících / podobných produktů: