Intel Core i9-10900K spatřen v 3DMarku s taktem 5,1 GHz

Intel Core i9-10900K má být tím nejvýše stojícím modelem generace Comet Lake-S a dle již dříve zveřejněných specifikací má nabídnout turbo až 5,1 GHz. Ovšem s podporou Turba 3.0 to může být až 5,2 GHz a když půjde rovnou o Thermal Velocity Boost, může to být dokonce až 5,3 GHz. Tyto specifikace ovšem ještě nebyly oficiálně potvrzeny.

Intel 10th Gen Core Comet Lake-S - očekávané specifikace Model Jádra/vlákna Základní takt 1C turbo Max. turbo 3.0 Turbo všech jader TDP i9-10900K 10C/20T 3,7 GHz 5,1 GHz 5,2 GHz* 4,8 GHz 125W i9-10900 10C/20T 2,8 GHz 5,0 GHz 5,1 GHz* 4,5 GHz 65W i7-10700K 8C/16T 3,8 GHz 5,0 GHz 5,1 GHz 4,7 GHz 125W i7-10700 8C/16T 2,9 GHz 4,7 GHz 4,8 GHz 4,6 GHz 65W i5-10600K 6C/12T 4,1 GHz 4,8 GHz - 4,5 GHz 125W i5-10600 6C/12T 3,3 GHz 4,8 GHz - 4,4 GHz 65W i5-10500 6C/12T 3,1 GHz 4,5 GHz - 4,2 GHz 65W i5-10400 6C/12T 2,9 GHz 4,3 GHz - 4,0 GHz 65W i3-10320 4C/8T 3,8 GHz 4,6 GHz - 4,4 GHz 65W i3-10300 4C/8T 3,7 GHz 4,4 GHz - 4,2 GHz 65W i3-10100 4C/8T 3,6 GHz 4,3 GHz - 4,1 GHz 65W platí i Thermal Velocity Boost (1 jádro/všechna): 10900K: 5,3/4,9 GHz; 10900: 5,1/4,6 GHz

Thermal Velocity Boost je technologie známá z řad Coffee Lake-R, Whiskey Lake-U či Comet Lake-U, která počítá s výkonným chlazením, jež dokáže udržet teplotu procesoru pod jistým prahem a pak se může pokusit o další navýšení taktu. Běžné turbo jednoho jádra ale bude v případě Core i9-10900K na taktu 5,1 GHz, což víceméně potvrzuje následující výpis z databáze 3DMarku. Ten si ovšem evidentně s Comet Lake-S ještě moc nerozumí, takže udává špatný počet fyzických jader a nezná výrobní proces a ani hodnotu TDP.

Vzhledem k tomu, že od daného procesoru můžeme v zátěži reálně předpokládat výdej tepla až na úrovni 300 W, je tu také otázka, jaký chladič by vůbec měl být použit na to, abychom mohli pomocí Thermal Velocity Boost skutečně dosáhnout až na 5,3 GHz. Vypadá to spíše na slušně dimenzovaný vodní chladič a pak už si musí uživatel sám uvědomit, zda se taková investice kvůli vyššímu turbu vyplatí, ale na to dají odpověď až testy.

Aktuálně se očekává, že Intel své procesory Comet Lake-S představí nejdříve v dubnu, přičemž dle nejnovějších informací mají být desky s LGA 1200 prodávány od května. To by vcelku odpovídalo tomu, že v dubnu budou procesory skutečně jen představeny a na trh se dostanou společně s deskami.

