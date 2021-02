Intel Core i9-10900KS: očekáváme nový speciální model

Intel Core i9-10900KS rozhodně nebude první procesorová specialita. Vzpomenout můžeme třeba na výroční procesor Core i7-8086K anebo na model Core i9-9900KS, na niž naše novinka přímo naváže.

Procesor Core i9-9900KS byl pochopitelně především o výkonu a nabízel svého času turbo všech jader na rovných 5 GHz, zatímco běžné modely zvládly s takovou frekvencí běžet jen při nižší zátěži z hlediska počtu jader. A některé ještě lépe vybrané kusy, které už se prodávaly ve specializovaných obchodech jako Silicon Lottery, dokázaly se všemi jádry běžet až na 5,2 GHz, čili ty už nepředstavovaly ani smetánku všech Coffee Lake, ale spíše samotnou třešničku na dortu.

Procesory Core i9-10900KS tak budou to nejlepší z generace Comet Lake-S, co Intel na trhu nabídne a lze říci, že stále na něm budou mít své místo, neboť jde o desetijádrová CPU, zatímco Rocket Lake-S skončí na osmi jádrech. Nicméně jejich nástup ještě nebyl oficiálně potvrzen, takže zatím jde pouze o fámy. Ty sice vychází z oficiálního dokumentu , kde sám Intel tento model uvádí ve výčtu s ostatními, jenomže to automaticky neznamená, že se jej opravdu chystá vypustit na trh.