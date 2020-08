Intel Core i9-10910: co nabídne speciál pro Apple?

Procesor Intel Core i9-10910 se už objevil v databázi benchmarku Geekbench 5 s popiskem systému iMac20,2. Sám je ale jasně označen jako desetijádrový model a lze očekávat, že my se jej na běžném trhu nedočkáme a že půjde o exkluzivitu pro Apple. Ten se s Intelem přitom už pomalu loučí, ale to pochopitelně nebrání jejich spolupráci do té doby, než bude Apple skutečně připraven procesory x86 nahradit vlastními založenými na ARM.

Z výpisu se dozvídáme, že základní takt procesoru Core i9-10910 je 3,6 GHz, takže se určitě nejedná o model s TDP 65 W, ale spíše 125 W nebo na podobné úrovni. TDP vychází právě z výdeje tepla procesoru při základním taktu a ten odpovídá právě 125W modelu Core i9-10850K. Dříve se ale mluvilo o tom , že jde pouze o TDP 95 W, ovšem to by si Intel musel pro Apple schraňovat mimořádně povedené kusy křemíku.

Dle TechPowerUp pak tento procesor dosáhne turbo taktu až 5 GHz, pro což už zase platí jiný limit tepelného výdeje či spotřeby. A vypadá to, že ta by skutečně mohla být v porovnání s řadovými modely umírněná, neboť každý z desetijádrových Core i9 10. generace frekvenci 5 GHz překračuje, pokud tedy nejde o úsporné modely.

Soudě dle testů Geekbench má Core i9-10910 o téměř 7 procent vyšší jednovláknový výkon než Core i9-10900, ovšem o více než 9 procent nižší vícevláknový výkon. To ovšem neodpovídá našim očekáváním dle toho, co bylo řečeno výše, protože přinejmenším při jednovláknovém výkonu by to mělo být naopak. Je možné, že do výsledků promluvila i rozdílnost testovaných platforem.

