Intel Core Ultra 200V (Lunar Lake) přijdou 3. září, máme i další benchmarky

Intel Core Ultra 200V řady Lunar Lake byly představeny

Procesoryřadybyly představeny počátkem června a po dlouhé době to vypadá na docela zajímavou architekturu od Intelu. Zatím se dokonce zdá, že to bude Lunar Lake, který lépe naplní sliby dané Qualcommem s jeho Snapdragonem X, neboť tyto procesory mají ještě nižší spotřeby (Snapdragony mívají oficiálně 23-80 W, ve výsledných noteboocích to může být jinak). Většina modelů má 17W PBP a 30W MTP, což je výrazně méně než Meteor Lake-U s 15W PBP, jehož MTP činila 57 W. Odhlédneme-li od MacBooků, pak by to mohly být právě procesory Lunar Lake, které by mohly u notebooků běžet častěji pasivně než Qualcommy nebo AMD (to se ale teprve ještě ukáže). Daní za to je ale malý počet jader a vláken. Qualcommy mají 10 nebo 12 jader a stejný počet vláken, nové velmi efektivní AMD (Strix Point) mají 10 nebo 12 jader, ale díky SMT 20 nebo 24 vláken. Intel Lunar Lake se musí spokojit s pouhými 8 jádry a 8 vlákny.

Procesor

Jádra/Vlákna

Max. takty (E-Core/P-Core)

GPU

PL1/PL2

Int. paměť RAM

Cache

AI TOPS (NPU/GPU)

Core Ultra 9 288V

8/8

3,7 / 5,1 GHz

140V @ 2,05 GHz

30W / 30W

32 GB

12 MB

48 / 67

Core Ultra 7 268V

8/8 3,7 / 5,0 GHz

140V @ 2,00 GHz

17W / 30W 32 GB

12 MB 48 / 66

Core Ultra 7 266V

8/8 3,7 / 5,0 GHz

140V @ 2,00 GHz

17W / 30W 16 GB

12 MB 48 / 66

Core Ultra 7 258V

8/8 3,7 / 4,8 GHz

140V @ 1,95 GHz 17W / 30W 32 GB

12 MB 47 / 64

Core Ultra 7 256V

8/8 3,7 / 4,8 GHz

140V @ 1,95 GHz 17W / 30W 16 GB

12 MB 47 / 64

Core Ultra 5 238V

8/8 3,5 / 4,7 GHz

130V @ 1,85 GHz 17W / 30W 32 GB

8 MB 40 / 53

Core Ultra 5 236V

8/8 3,5 / 4,7 GHz

130V @ 1,85 GHz 17W / 30W 16 GB

8 MB 40 / 53

Core Ultra 5 228V

8/8 3,5 / 4,5 GHz

130V @ 1,85 GHz 17W / 30W 32 GB

8 MB 40 / 53

Core Ultra 5 226V

8/8 3,5 / 4,5 GHz

130V @ 1,85 GHz 17W / 30W 16 GB

8 MB 40 / 53

Ostatně ani uniklé benchmarky nenapovídají, že by mělo jít o trhače asfaltu, alespoň co se vícevláknového výkonu týče. Nyní se v testu objevila nejvýkonnější varianta Core Ultra 9 288V, která má jako jediná vyšší 30W PBP (MTP zůstává na 30 W). Max. takty E-Core činí 3,7 GHz jako u všech modelů 250V+, P-Core ale vrcholí frekvencí až 5,1 GHz. Má také nejrychlejší iGPU 140V s taktem 2,05 GHz. Procesor má integrovaných 32 GB RAM, 12 MB cache a celkový výkon pro AI činí 120 TOPS (z toho NPU 48 TOPS a GPU 67 TOPS).

Tato verze v benchmarku Geekbench 6.3.0 dosáhla 2.790 bodů, což je velmi pěkný výsledek dalece přesahující schopnosti Meteor Lake a je zhruba na úrovni nových Ryzenů AI 300. V případě vícevláknového výkonu je to ale pochopitelně kvůli nízkému počtu vláken a jader podstatně horší, nicméně 288V zatím prezentoval nejlepší výsledek pro Lunar Lake, a to 11.048 bodů. To se na pár procent přibližuje 45W verzi Ryzenu 9 8945HS (8 jader, 16 vláken) nebo 45W Meteor Lake Core Ultra 9 185H (16 jader, 22 vláken). To je pro Lunar Lake slušný výsledek a ukazuje výrazné posuny v architektuře. V grafech vidíte výkony z dosud publikovaných úniků.



Další novou informací je to, kdy budou nové procesory uvedeny na trh. Intel dlouhodobě tvrdí, že půjde o rok 2024, přičemž později to upřesnil na třetí čtvrtletí letošního roku. Pravděpodobné tak bylo září a spíše jeho konec, nicméně nakonec to bude o něco dříve. Oficiálně totiž ohlásil uvedení nových procesorů na trh na 3. září. Tehdy by měly nové notebooky představil i partneři firmy. Tedy jen měsíc nás čeká od toho, abychom si počítače s těmito novinkami mohli i koupit.