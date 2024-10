Intel Core Ultra 9 285K v CB R23: Efektivita blízká Ryzenu, v Extreme ale bere až 370 W

Za dva dny začne prodej nových procesorů Intel Core Ultra 200 řady Arrow Lake-S. Očekává se od nich výrazně lepší efektivita ve srovnání s procesory Raptor Lake, které tomu opravdu moc nedaly. Nyní se objevily nové výsledky procesoru Intel Core Ultra 9 285K v benchmarku Cinebech R23 ve vícevláknovém testu a vypadají hrozně i dobře zároveň. Je totiž potřeba dávat pozor na interpretaci.

Tento procesor má 24 jader a 24 vláken, přičemž je v konfiguraci 8P+16E. Jeho P-Core mají takt 3,7 až 5,7 GHz, E-Core pak 3,2 až 4,6 GHz. Procesor má 125W PBP, jeho MTP je pak 250 W. Spotřeba ale závisí také na tom, na jakém profilu se nechá pracovat. Pokud si totiž uživatel vynutí režim Extreme, spotřeba může být ještě mnohem vyšší.



A právě v tomto režimu byl tento procesor otestován. Dosáhl zde výkonu, což je velmi pěkný výsledek. Co ale vůbec pěkné nebylo, je spotřeba. Ta totiž dosahovala v průměrua špičkově se dostala dokonce mírně na. Dodejme, že na standardních profilech s 250W limitem procesor dosahuje 42,3 tisíc bodů. Jenže jak je na tom Ryzen? Tady se nám to zamotává. Grafy totiž míchají max. spotřebu Intelu a TDP AMD dohromady (což byl problém předchozích srovnání, kde se mělo za to, že jde o PPT, nikoli TDP). Jenže je dobře známo, že výsledná spotřeba AMD (zejména u vícejádrových modelů) může snadno dosahovat až hodnoty PPT, která je o 36 % vyšší než TDP. To, že jde ve skutečnosti o výsledky s TDP (a tedy skutečná spotřeba je mnohem vyšší než běžně udávaná v grafech ), ukazují hodnoty 230W verze, které jsou úplně jiné než u procesorů testovaných při 170W TDP/230W PPT. Napovídá to i na první pohled nesmyslný výsledek 200W varianty (nesmyslný do doby, než si uvědomíme, že jde o 200W TDP a ne 200W PPT).