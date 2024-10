Intel Core Ultra 9 285K výrazně efektivnější než Raptor Lake, bude to ale stačit na Ryzen?

Už za pár dní, 24. října, by měl být spuštěn prodej desktopových procesorů Intel Core Ultra 200 řady Arrow Lake-S. Dobře víme, že jejich výkonná jádra P-Core přišla o Hyper-Threading, to by ale měla vynahradit mnohem výkonnější úsporná jádra E-Core. Značně se má zlepšit také efektivita nových procesorů, což ukazují i některé z uniklých testů. Těch se objevilo hned několik.



Pokud jde např. o vestavěný benchmark v aplikaci CPU-Z, tak zde v jednovláknové variantě dosáhl nový 24jádrový (a 24vláknový) procesor Core Ultra 9 285K výkonu 909 bodů. Tím ale nedosahuje na předchozí i9-14900K (914 bodů) a už vůbec ne na i9-14900KS (933 bodů) v režimu Performance. Na druhou stranu zde poráží Ryzen 9 9950X (885 bodů). Pokud jde o vícevláknový výkon, zde je nový 285K dokonce vítězem. S téměř 19 tisíci body jasně poráží 14900KS o více než 5 % (18 tisíc bodů) a také i 9950X, konkrétně o více než 12 % (16,9 tisíc bodů). Jenže to je jen jeden benchmark, který navíc nový procesor ukazoval příliš vysoké teploty 101 °C.

O něco jiné je to ale např. v Blenderu 4. Tam se 285K dostal na 559 bodů, čímž tentokrát výrazně překonal své předchůdce (např. 14900K měl jen 476 bodů, 14900 KS pak 509 bodů), což znamená o 17 %, resp. o 10 % více, nicméně naopak výrazněji ztratil vůči procesoru Ryzen 9 9950X s 599 body. To je zhruba 7% náskok vůči novému Intelu. To nám dobře ukazuje, že nemůžeme výsledky vyhodnocovat jen na základě jednoho testu.

Ale ani tady to nekončí. Objevil se také výsledek v benchmarku Cinebench R23. Tady se ukázala výrazně lepší efektivita nového procesoru vůči starším Raptor Lake. Core i9-14900KS v režimu Extreme (tzn. teoreticky se spotřebou 320 W) měl 42,7 tisíc bodů, zatímco nový Core Ultra 9 285K se s nižší 250W MTP dostal na vyšších 45,6 tisíc bodů. Je tedy o skoro 7 % výkonnější a přitom úspornější. Jeho spotřeba na watt je pak proti předchůdci o 37 % lepší. A to je dost slušný nárůst. Navíc v tomto testu 285K naopak zářil nízkými teplotami. V průměru měl 59 °C, maximem bylo 76 °C, zatímco Raptor Lake zde topil na více než 100 °C.



Pro představu, těmito výsledky se 250W verze 285K zařadila mezi Ryzen 9 9950X běžící na 200W (44,8 tisíc) a totéž na 230 W (46,1 tisíc). Můžeme tedy říci, že 250W Intel dosahuje stejného výkonu jako Ryzen na cca 220 W. Stále tedy nevyhrává, ale je to už podstatně blíže, než kdysi. Když zhruba vyrovnáme spotřeby, pak Ryzen 9 9950X na 253W dosáhl na 46,9 tisíc bodů, tedy je při podobném odběru jako u Intelu je výkonnější o 3 %.