Intel D7-5500 a D7-5600: SSD pro datová centra zvládnou až 7 GB/s

Pro datová centra představila společnost Intel nové SSD disky D7-5500 a D7-5600. Ty využívají velmi rychlé sběrnice PCIe 4.0 x4 a podporují i NVMe 1.3c. Podle výrobce proti předchůdcům nabídnou o 40 % nižší latence a o 33 % vyšší výkon. Zlepšila se efektivita i bezpečnost (podporován je TCG Opal 2.0 i AES-XTS 256-bit). Využity jsou 96vrstvé 3D NAND TLC paměťové čipy. Nechybí podpora SMART, Telemetry 2.0 pro monitorování chyb a jejich logování, TRIM běží na pozadí bez toho, aniž by svou činností narušoval užitečnou práci disku a snižoval výkon. Obě dvě řady jsou k dispozici jako 15mm U.2 disky.



Začněme u řady D7-5500. Ta je k dispozici ve třech kapacitách 1,92 TB, 3,84 TB a 7,68 TB. Sekvenční čtení dosahuje rychlosti 3500 až 7000 MB/s, zápis pak 1700 až 4300 MB/s. Pokud jde o náhodné čtení, to dosahuje 400K až 1000K IOPS, u zápisu je to 59K až 130K IOPS. Nejpomalejší hodnoty má nejmenší 1,92TB varianta, nejrychlejší je pak ta největší s kapacitou 7,68 TB. Latence při čtení dosahuje 78 µs, u zápisu je to 15 až 22 µs. Při vysokém výkonu ale nejsou disky tak úsporné jako klasické desktopové disky v běžných počítačích, a tak počítejte s 5 W v idle režimu a 15 až 20 W při práci. Vydržet mají na 3,5 až 14 PBW (více než 1800 přepisů).

D7-5600 má stejné hodnoty sekvenčního čtení i zápisu, stejné je také náhodné čtení. Přináší však lepší náhodný zápis se 118 až 260 K IOPS (dvojnásobné hodnoty proti D7-5500). Latence při čtení zůstávají na 78 µs, u zápisu se ale snížily na 14 až 16 µs. Tyto disky jsou k dispozici s trochu nižšími kapacita 1,6 TB až 6,4 TB, mají ale mnohem vyšší výdrž 8,8 až 35 PBW, což znamená 5500 přepisů.

Ceny souvisejících / podobných produktů: