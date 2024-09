Intel dostane 3 mld. USD pro Secure Enclave, podporu pro domácí výrobu čipů

Intelu se sice finančně moc nedaří, nicméně nemalou náplastí pro něj mohou být různé dotace. Nyní mu byla odklepnuta další, a to ve výši 3 mld. USD. Zasadila se o to administrativa prezidenta Bidena a spadá pod program CHIPS and Science Act pro jeho projekt Secure Enclave. Jeho cílem je zvýšit technologickou soběstačnost a bezpečnost díky domácí výrobě čipů. Projekt staví na předchozích projektech pro Department of Defense (DoD), a to Rapid Assured Microelectronics Prototypes - Commercial (RAMP-C) a State-of-the-Art Heterogeneous Integration Prototype (SHIP).



Intel jako jediná americká firma, která nejenže navrhuje, ale také vyrábí čipy na americké půdě, tak dále bude základním dodavatelem polovodičových technologií pro americkou armádu a jiné vládní organizace. Zde připomeňme, že Intel by měl v příštím roce začít komerční výrobu čipů na procesu Intel 18A, nicméně na půdě USA má spoustu současných vývojových i výrobních center, zmínit můžeme ty v Arizoně, Novém Mexiku, Ohiu a Oregonu. A ty se mají dále vyvíjet a rozšiřovat.



Ještě dodejme, že v poslední době nejde ani zdaleka o první finanční injekci od americké vlády. V březnu letošního roku dostal od Bidenovy administrativy 8,5 mld. USD rovněž v rámci CHIPS and Science Act, a to pro inovace výše zmíněných čtyř center v USA. Také dostal daňové úlevy, které by měly významně usnadnit jeho plánované investice ve výši 100 mld. USD na následujících 5 let. Mělo to také znamenat navýšení počtu zaměstnanců o 10 tisíc, při výstavbě mělo vzniknout 20 tisíc míst a nepřímo v dodavatelském řetězci pak více než 50 tisíc míst. Jen o pár dní později byla tato březnová přímá pomoc ve výši 8,5 mld. USD podpořena ještě vládní půjčkou 11 mld. USD.

Víme ale, že se to zatím moc dobře nevyvíjí. Intel sice chce ve vývoji amerických center navzdory špatným hospodářským výsledkům pokračovat (německé a polské dal na 2 roky k ledu), a ačkoli v budoucnu to možná bude znamenat nová pracovní místa, letos chce propustit mezi 15-20 tisíci zaměstnanců.