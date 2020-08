Intel Grand Ridge: Atomy na procesu 7nm HLL+

My už víme, že procesorová architektura Atom by už brzy měla hrát v nabídce Intelu mnohem větší roli než doposud. Jde samozřejmě o nové hybridní procesory jako Lakefield a především pak Alder Lake, které nabídnou maximálně osm jader Core a stejný počet Atomů. Grand Ridge ale bude přece jen o něčem jiném.

Ukazuje se, že to budou až 24jádrové procesory s taktem do 2,6 GHz a složeny budou z více samostatných čipů spojených pomocí rozhraní Scalable Coherent Fabric. Intel přitom plánuje v příštím roce představit dvě nové architektury a to Core "Golden Cove" a Atom "Gracemont" coby výrazné vylepšení už starých Tremont, které by se měly využít právě i v procesorech Alder Lake. Na oficiální roadmap pak vidíme "Next Mont" a to by měla být právě i platforma Grand Ridge.

Je to ostatně zřejmé i díky tomu, že se coby výrobní proces už využije nová 7nm technologie, se kterou v případě Gracemont samozřejmě nemůžeme počítat. Ostatně tato technologie přijde se zpožděním a nejdříve na konci roku 2022.

Grand Ridge také počítá již s paměťmi typu DDR5 s až 5600 MT/s a sběrnicí PCIe 4.0. Půjde o procesory v pouzdrech FCBGA s podporou rychlého Ethernetu a z dostupných informací je zřejmé, že tato platforma je serverová.

Otázka je, co znamená označení HLL+ u 7nm procesu. O tom dnes slyšíme poprvé a zatím nejsou žádné informace o tom, o jakou zkratku jde.



