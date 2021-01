Intel hlásí, že 7nm proces je opraven, ale outsourcovat se bude

Intel už loni v červenci oznámil, že 7nm proces nebude připraven včas , a tak bude muset využít výrobní kapacity jiných firem. To stále platí, neboť ztracený čas už nikdo nenahradí, ale nyní se dozvídáme alespoň to, že 7nm proces byl "opraven", respektive že byla odstraněna ona zásadní překážka, která by jinak zamezila jeho nasazení.