Intel hlásí, že výtěžnost 10nm procesu překonává předpoklady, 7nm je na cestě

V pátek jsme se tak dozvěděli o dalším rekordním roku společnosti Intel , která dokázala utržit 72 miliard dolarů a měla čistý zisk přes 21 miliard, který by mohl být ještě vyšší, kdyby ovšem marže vydržely na stejné úrovni jako před rokem. My se ale nyní chceme podívat spíše do budoucna, kde se rýsuje už masové nasazení 10nm procesu, který je aktuálně používán stále jen okrajově.

Hlavní novinky jsou ty, že výtěžnost 10nm procesu je dle samotného Intelu nad očekávání dobrá a že ten si pro letošní rok chystá vypuštění celkem devíti produktů a letos také chce zvýšit svou výrobní kapacitu s ohledem na zpracované wafery o celou čtvrtinu. Zrovna to by ale mělo logicky zařídit právě i zprovoznění nových 10nm linek, které pomohou uvolnit potřebnou 14nm kapacitu, jejíž nemalou část si loni zabrala i výroba modemů pro smartphony, již si Intel vzal na svá bedra.

Je také otázka, co se přesně myslí onou devítkou nových 10nm produktů. Mluvit by se pochopitelně mělo spíše o produktových řadách a je prostě zřejmé, že tento údaj samotný nám vůbec nic neřekne, když nevíme, co všechno se mezi nimi může skrývat. Obecně se očekávají pro letošní rok jednak 10nm procesory Ice Lake, a to nejspíše jednak mobilní a pak serverové Xeony a pak také grafické čipy generace Xe mají být založeny na 10nm procesu. Vedle toho lze očekávat i nová FPGA či AI akcelerátory. Co se ovšem týče 10nm desktopových procesorů, pak jejich nástup v letošním roce už je v podstatě vyloučen.

Intel také hlásí, že 7nm GPU Ponte Vecchio jsou stále na cestě k představení během 4. kvartálu roku 2021, ovšem ten je vzdálený více než rok a půl, takže to nelze brát jako datum vytesané do skály.

Robert Swan také potvrdil, že Intel se poučil ze své neúspěšné snahy docílit 2,7x navýšení hustoty tranzistorů v rámci přechodu ze 14nm procesu na 10nm. Její vedení se prostě namlsalo tím, jak 14nm proces oproti 22nm předvedl 2,4x navýšení a zkusilo jít ještě dále, což se vskutku nevyplatilo. Nyní tak Intel cílí v rámci nových procesů spíše na čistý dvojnásobek a dle slov šéfa Intelu můžeme očekávat, že jeho 7nm proces bude srovnatelný s 5nm technologiemi konkurence a to samé má platit pro 5 nm a 3 nm.

