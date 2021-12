Intel hodlá neočkovaným pracovníkům nařídit neplacené volno

Intel už dříve svým zaměstnancům sdělil, že mají čas do 4. ledna na to, aby se buď nechali očkovat, anebo aby si zařídili výjimku, a to například ze zdravotních nebo náboženských důvodů. Skutečně nejzazší termín byl však stanoven na začátek dubna, neboť teprve pak bude neočkovaným zaměstnancům bez platné výjimky nařízeno neplacené volno. Intel se tu přitom odvolává na vznesené požadavky americké vlády, ovšem jiné americké firmy se je nesnaží dodržovat tak striktně, respektive zaujaly spíše vyčkávací taktiku (Boeing) a v Georgii také už probíhají soudní spory, které nejspíše skončí u Nejvyššího soud Spojených států.

Intel se ale rozhodl, že požadavkům americké vlády vyhoví, ačkoliv serveru Oregon Live sdělil, že sleduje situaci v Georgii a očekává, že bude ještě trvat, než soudní spory firem odmítajících požadavky vlády přinesou nějaký výsledek. Mezitím Intel informuje své zaměstnance o tom, co je vyžadováno a jaké budou další kroky, což se aktuálně týká chystaného testování a také případných změn v rámci pracovních pozic na základě zdravotního stavu.

Firma totiž bude od neočkovaných zaměstnanců po 4. lednu vyžadovat, aby se každý týden testovali, a to dokonce bez ohledu na to, zda pracují přímo v továrně či jiném zařízení, anebo doma. Tato fáze bude ukončena 4. dubna a poté budou neomluvení a neočkovaní zaměstnanci na nucené neplacené dovolené, která bude trvat až tři měsíce. Žádosti o výjimku bude Intel přijímat do 15. března.

Otázka je, co bude potom. Christy Pambianchi (Chief People Officer, Intel) k tomu uvedla, že neočkovaným zaměstnancům nebude ukončen pracovní poměr a že firma bude svou strategii upravovat dle toho, jak to bude s ohledem na šíření nemoci, vládní požadavky a prostě dle celkové situace.

Intel má v samotném Oregonu asi pětinu své pracovní síly čítající cca 110.000 lidí, jichž se to celé týká zcela určitě, stejně jako dalších zaměstnanců v USA. Pro pracovníky v jiných zemích ale budou logicky platit jiná pravidla.

Ceny souvisejících / podobných produktů: