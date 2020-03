Intel i AMD slibují bezproblémovou distribuci, ovšem prodeje PC mají spadnout

Koronavirus by tak mohl v podstatě vyřešit problém Intelu s nedostatečnou kapacitou výroby, i když je otázka, zda Intel o takové řešení vůbec stojí. Právě tato firma prostřednictvím svého CEO Roberta Swana hlásí, že zásobování pomáhá řídit její Pandemic Leadership Team, který byl vytvořen už před 15 lety a i díky němu je firma schopna operovat s téměř stoprocentní kapacitou a v 90 procentech případů dodávat zboží na čas.

S vyjádřením přišla také Lisa Su z AMD, která uvádí, že firma podniká kroky k minimalizaci dopadu opatření vlád i k zajištění bezpečnosti vlastních zaměstnanců. Chce tak stále vyrábět a distribuovat zboží tak, jak je zvyklá. Nicméně ani AMD a ani Intel zatím neupravuje svůj finanční výhled na právě už pomalu končící kvartál, i když lze očekávat, že tu budou následky.

Mluví se také o tom, že v nejbližší době mohou vzrůst prodeje serverů a síťových zařízení, a to z prostého důvodu nadměrného datového provozu, který vytvářejí všichni z domova pracující/studující a doma se nudící lidé. Streamingové služby jsou tak nuceny regulovat kvalitu videa a na druhé straně řada poskytovatelů připojení uvolňuje omezení.



Nicméně provozovatelům musí být jasné, že půjde jen o dočasný výkyv a časem se i situace na Internetu zase uklidní. Jde ale i o téma pro AMD a Intel, neboť lze předpokládat, že bude přeci jen vyšší zájem o serverové produkty, zatímco prodej PC naopak má jít prudce dolů, a to až o 30 procent

Takový pokles by byl naprosto nevídaný, jak ukazuje i tento graf. Samotný Asus navíc předpokládá pro první letošní kvartál dokonce 40% pokles prodejů a situace se nemusí moc zlepšit ani v druhém kvartálu. Továrny v Číně se sice aktuálně už zase rozjíždějí, ovšem trhy v Evropě a USA jsou ochromeny a samozřejmě nejde jen o zavřené kamenné obchody, ale i o neochotu lidí kupovat počítače v době, kdy je ekonomická situace takto nejistá. Navíc i Amazon hlásí, že v USA a Velké Británii bude naskladňovat a prodávat jen nezbytné zboží, a to přinejmenším do 5. dubna.

Obrat na PC trhu se stále optimisticky očekává v třetím kvartálu, ale to můžeme jen doufat. Zdroj: Tom's Hardware

