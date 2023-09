Intel Innovation 2023: výrobní procesy dle plánu, Meteor Lake i 288jádrové CPU

Společnost Intel uspořádala událost Innovation 2023, na které bylo představeno několik zajímavých novinek. Hovořila o AI PC, aneb počítačích, které budou vybaveny novými mobilními procesory Meteor Lake. Ty totiž budou mít AI akcelerátor podobně jako některé mobilní procesory AMD Ryzen (Phoenix), a jak je už roky běžné u mobilních procesorů v telefonech. Procesory Intel Core Ultra by měly být uvedeny na trh 14. prosince, tedy na konci roku. Půjde také o první procesory firmy využívající chipletový design, vyráběny mají být procesem Intel 4 a výrobce také slibuje výrazné navýšení výkonu integrovaného GPU, které má být na úrovni karet Intel Arc.



Intel dále potvrdil plán přinést 5 nových výrobních procesů během 4 let. Dle Gelsingera (CEO Intelu) se už velkosériově vyrábí pomocí procesu Intel 7, další proces Intel 4 je pro takovou výrobu připraven a Intel 3 by měl být hotov do konce letošního roku. Intel také ukázal wafer vyrobený pomocí testovací verze procesu Intel 20A. Ten bude prvním s technologií PowerVia a těšit se také můžeme na technologii GAA, zde nazvanou RibbonFET. Tyto procesy by měly být připraveny pro praktické nasazení ve výrobě v druhé polovině roku 2024. Zavádí také skleněný substrát, který by měl umožnit udržet v platnosti Moorův zákon i po roce 2030. Dle Gelsingera přinese budoucnost multi-chipletová řešení a ukázal testovací čip vyrobený pomocí takové technologie Universal Chiplet Interconnect Express (UCIe).



Dále bylo oznámeno, že Stability AI postaví nový superpočítač na procesorech Intel Xeon a AI akcelerátorech Gaudi2. Zmínil, že Alibaba Cloud nyní běží na Xeonech 4. generace se zabudovanými AI akcelerátory a také poodhalil Xeony 5. generace, které se představí 14. prosince. V první polovině roku 2024 budou uvedeny na trh také procesory Sierra Forest. Půjde o serverové procesory vybavené pouze jádry E-Core a má jich mít rovnou 288. Výsledkem má být 2,5krát více jader na rack a 2,4krát vyšší výkon na watt proti nynější generaci. Granite Rapids pak přinese 2-3krát vyšší AI výkon vůči stávajícím Xeonům. Rok 2025 má přinést další Xeon na E-Core, a to Clearwater Forest. Ten má být vyrábět procesem Intel 18A.

V neposlední řadě Intel oznámil obecnou dostupnost svého Intel Developer Cloud. Zde najdeme akcelerátory Gaudi2, nebudou chybět ani GPU pro datová centra Max Series 1100 a 1550, objeví se zde také nové Xeony. Zákazníci zde mohou spouštět různé úlohy pro AI, a to jak trénování, tak i běh natrénovaných algoritmů.