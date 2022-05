Intel investuje 700 milionů dolarů do technologií ponorného chlazení

Může tak jít o nádrž napuštěnou chladicím médiem, v němž jsou naloženy i celé racky serverového systému, přičemž chladicí systém se stará o to, aby v jejich prostoru bylo k dispozici vždy chladné médium, které tak obvykle koluje mezi nádrží a nějakým tepelným výměníkem.

Intel se přitom nyní rozhodl do takovýchto technologií investovat 700 milionů dolarů, což představuje konkrétně výstavbu nového výzkumného a vývojového zařízení, kde se budou vyvíjet budoucí řešení založená na tomto principu. Ta budou pochopitelně určena pro serverové nasazení, ne pro běžný spotřebitelský hardware.

Ovšem Intel zároveň s tím vypouští do světa i své know-how týkající se této chladicí technologie, což zahrnuje i referenční design, který mohou zájemci případně použít a aplikovat na své servery. Dle Intelu je jeho design snadný na zprovoznění a také dobře škálovatelný. Jde o práci Tchaj-wanského zastoupení Intelu a právě na Tchaj-wanu se očekává rozšíření tohoto designu v praxi, neboť tam sídlí mnoho OEM výrobců serverů.

Co se týče zmíněného nového zařízení, to vznikna na kampusu Jones Farm a jde o novou Oregon Research and Design Mega Lab, kde se budou vyvíjet příslušné technologie, zkoumat se bude efektivita různých kapalin a také možnosti pro využití odpadního tepla. Stavba nové laboratoře právě začíná a dokončena by měla být později v roce 2023.

Intel chce přitom zajistit, aby jeho datacentrové produkty jako procesory Xeon, zařízení Optane, síťové prvky, FPGA Agilex, akcelerátory Xe či Habana a další příslušný hardware byl připraven pro ponorné chlazení a aby se to v důsledku rozšířilo stejně jako vzduchové či klasické vodní chlazení.

Jde tu pochopitelně i o přímý důsledek toho, že spotřeba čipů roste a i díky moderním způsobům pouzdření se budou objevovat velice výkonné čipy, které budou na malé ploše tvořit velké objemy tepla a to bude třeba efektivně odvést pryč. Pak už mohou jednotlivé serverové skříně využívat hardware se spotřebou mnoha kilowattů a tehdy přestávají být klasické způsoby chlazení efektivní. Už dnes přitom připadá 35 až 40 procent celkové spotřeby moderních datových center na jejich chlazení. O to zajímavější je pak pochopitelně i možnost využití odpadního tepla.

Jednoduše řečeno, Intel chce z ponorného chlazení udělat mnohem přístupnější způsob, který bude jednodušší i levnější pro nasazení.