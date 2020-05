Intel Jasper Lake se hlásí s grafikou 11. generace

Dobře známe procesorové rodiny Kaby Lake, Coffee Lake či nejnovější Comet Lake, čili dle logiky věci by Jasper Lake měly být další skupinou CPU určenou pro naše PC. Jenomže nyní po Comet Lake očekáváme nástup procesorů Rocket Lake a po nich mají následovat 10nm Alder Lake , alespoň tak vypadá posloupnost v rámci desktopových procesorů S. Kam by se tedy mohly prodrat Jasper Lake? Ty už dle všeho nejsou tak daleko, neboť @_Rogame vyšťoural příslušné záznamy z databáze 3DMarku.

Genuine Intel(R) CPU 0000 @ 1.10GHz

4C/4T 1.1GHz base



Intel Corporation Jasperlake DDR4 SODIMM ERB https://t.co/qX5JXDmTj1 pic.twitter.com/Azqjoacrdi — _rogame (@_rogame) May 14, 2020

Už při zběžném pohledu na specifikace je zřejmé, že Jasper Lake nebudou trhat asfalt. Máme tu čistě čtyřjádrové čipy se základním taktem 1,1 GHz, který samozřejmě nemusí být konečný, ale i tak to vypadá na úsporné procesory, přičemž ty mají alespoň využívat novou integrovanou grafiku 11. generace z 10nm procesorů.

Pravděpodobné tak je, že se díváme na úsporná Pentia, Celerony či případně i Atomy, které poslouží jako náhrada za Gemini Lake nebo i Tremont. A tato náhrada už opravdu přijde vhod a velice zajímavý by mohl být výkon právě vylepšené grafiky. Její přítomnost také napovídá, že Jasper Lake by už měly být 10nm čipy, tedy pokud Intel s nimi neprovede něco podobného, co očekáváme i v případě Rocket Lake, čili v takovém případě by šlo o moderní architekturu na stále 14nm procesu.

Nicméně právě už Tremont jsou 10nm procesory, takže Jasper Lake by už mohly být vyráběny spíše procesem označovaným jako 10nm+, čili druhou generací. A ta by mohla být velice zajímavá z hlediska nárůstu taktů, čemuž se budeme ještě dnes věnovat.

