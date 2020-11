Intel je opět jednička, prudký růst na trhu s čipy však ukazují jiní

Vše důležité ukazuje jedna tabulka, která ukazuje tržby dobře známých firem na trhu s polovodičovými čipy. Jako obvykle se na prvním místě s téměř 74 miliardami umístil Intel, který má však pod sebou několik větších i menších dravců. Sám si totiž i vzhledem k přetrvávajícím problémům s výrobou (vývoj nových procesů i kapacita stávajících) připsal jen čtyři procenta růstu, přičemž trh měl jistě potenciál k dosažení daleko lepšího výkonu, jak ukazují výsledky jiných firem.





Samsung je však stále na druhém místě, takže na své prvenství z roku 2018 nedokázal navázat, ostatně tehdy jej do čela vynesly především vysoké ceny pamětí, které od té doby spíše klesají. Samsung se bude muset starat spíše o to, aby jej v dohledné době na druhém místě nevystřídala společnost TSMC, která vykázala 31% růst tržeb, ovšem i tak jsou rozdíly na prvních čtyřech místech stále ještě propastné. A není divu, že do první pětice patří ještě SK Hynix a Micron, čímž se nám v ní kompletují všichni tři světově největší výrobci paměťových čipů.

V druhé pětce se nachází NVIDIA, která v posledním roce předvedla úctyhodný výkon, když dle této tabulky navýšila tržby přesně o polovinu. K tomu se pak nejvíce přibližuje právě společnost AMD, která vykázala 41% růst tržeb, ale i tak se pohybuje až na konci tabulky, neboť slušný růst zaznamenaly i jiné firmy jako MediaTek, Kioxia (dříve Toshiba Memory) a Apple.

Tabulka mimochodem rozděluje příjmy firem na oblasti integrovaných obvodů (IC) a pak O-S-D, což je zkratka pro Optoelectronics, Sensors/actuators, Discrete semiconductors, ovšem i kdybychom vypustili příjmy firem z O-S-D, pořadí by se až tak moc nezměnilo. Z předních míst by vypadl Infineon a ST Micro a Broadcom by klesl o jednu příčku. Firmy AMD a NVIDIA ale mají velice dobře našlápnuto k tomu, aby se v dalších letech mohly prokousávat stále výš, což bude do velké míry ale záviset i na úspěchu firem Samsung a především TSMC.



A jak ukazuje tabulka z minulého roku, změny na tomto trhu jsou v této době opravdu turbulentní.

