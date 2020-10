Intel konečně plně zprovoznil Fab 42, svou třetí 10nm továrnu

Intel Fab 42 v arizonském Chandleru tak začala být stavěna v roce 2011 a v plánu bylo, že se přidá nejdříve k továrnám vyrábějícím pomocí 10nm procesu a chystána je také pro výrobu 7nm procesem. Její spuštění pak bylo naplánováno právě na tento rok, což se Intelu dle nejnovější zprávy také podařilo.

Intel se chystá ještě v nejbližší době dokončit expanzi továrny D1X v Oregonu, která vyjde na cca 5 miliard dolarů a završena by měla být v tomto či příštím roce. Ještě větší investice pak představují továrny v Irsku a Izraeli (cca 8 a 11 miliard dolarů), ale to už je otázka roku 2023 a pozdějšího období.



Fab 42 v Arizoně je tak zbrusu nová a jde o třetí továrnu pro výrobu 10nm procesem, čili je to výrazná posila, díky níž Intel bude moci vyslat na trh více nových produktů a více se oprostit od 14nm procesu. Zbylé dvě továrny pro výrobu 10nm procesem jsou v Izraeli a Oregonu (Fab 28 a D1), kde byly vyrobeny dosud všechny 10nm produkty určené pro trh.

Intel jako obvykle neprozradil kapacitu nové továrny, která se běžně udává v počtu zpracovaných waferů za měsíc, ovšem pochlubil se aspoň tím, že díky Fab 42 má svou první "mega-factory network". To by mělo znamenat, že společně s ostatními dvěma má Fab 42 kapacitu 25 až 100 tisíc waferů měsíčně.

Historie výstavby Fab 42 je tak poměrně dlouhá. Začínalo se v době, kdy byly aktuální 32nm procesory Sandy Bridge, technologie EUV byla už za rohem, ale stále v nedohlednu a Intel také zcela vážně uvažoval o tom, že povede přesun od 300mm waferů na 450mm wafery. To nikdy nedopadlo a už asi ani nedopadne, nicméně Fab 42 byla právě stavěna s ohledem na výrobu čipů na tak velkých waferech.

Továrna byla sice dokončena už v roce 2013, ale v příštím roce se Intel rozhodl do ní nenastěhovat své tehdy nejmodernější vybavení pro 14nm proces, neboť si nebyl jist poptávkou. Až v roce 2017 se rozhodl, že Fab 42 využije pro výrobu 7nm procesem a utratí na to právě i 7 miliard dolarů, ale pak už přišly problémy s přechodem na 10nm proces, takže továrna byla nakonec vybavena pro jeho účely. Měla by později sloužit právě i pro 7nm proces využívající velice podobná výrobní zařízení, ale to se ještě uvidí.

