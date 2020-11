Intel konečně představil 10nm Ice Lake-SP pro servery

Zrovna včera jsme se dozvěděli, že nové procesory EPYC generace Milan se Zen 3 se dostanou do běžného prodeje v prvním čtvrtletí příštího roku. V jejich případě je přitom jasné, že půjde opět o maximálně 64jádrové verze a díky novým Ryzen 5000 také víme, co očekávat od jejich architektury. Žádné překvapení se zkrátka nečeká a to samozřejmě není na závadu, neboť architektura Zen 3 se zatím ukázala ve velice dobrém světle.

Naopak o Ice Lake-SP se toho dosud moc nevědělo a dosud není v podstatě zcela jisté ani to, kolik budou mít jader. Vypadá to však pravděpodobně na maximální počet 32 jader na patici a v rámci platformy Whitley maximálně dvě patice. Bude tu také podpora PCIe 4.0, osmikanálové zapojení DDR4-3200 a samozřejmě i podpora pamětí Optane.

A jak je vidět z druhého snímku, Ice Lake se Sunny Cove můžeme brát spíše jen jako mezičlánek při přechodu na 10nm SuperFin a procesory Sapphire Rapids, které by už měly být "to pravé". Intel nyní hlásá, že jeho 32jádrový Ice Lake-SP je rychlejší než 64jádrový AMD EPYC 7742 (Rome) ve vybraných benchmarcích jako NAMD SMTV, Monte Carlo a LAMMPS (viz první snímek).

Intel zatím stačil potvrdit, že Ice Lake-SP se začnou masově vyrábět během prvního kvartálu příštího roku, takže v prodeji by mohly být nedlouho po nových AMD EPYC.

Dále tu máme i jeden obrázek, který už neukázal sám Intel. Jde o únik části prezentace o platformě Denali Pass, která se týká právě procesorů Sapphire Rapids. Dozvídáme se, že tyto procesory by opravdu měly být i ve verzi využívající paměti typu HBM, jak se šuškalo dříve , přičemž by měly podporovat nové paměti DDR5 i sběrnici PCIe 5.0.

Čili oproti Ice Lake-SP zřejmě budou Sapphire Rapids next-gen se vším všudy.

