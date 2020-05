Intel koupí Rivet Networks, výrobce síťových řešení Killer

Intel se společností Rivet Networks v poslední době úzce spolupracoval, a to na společné strategii ohledně vývoje nejnovějších gigabitových kontrolerů pro Ethernet, dále pro standard Wi-Fi 6 a také moduly CNVi CRF pro notebooky. My známe Rivet Networks především díky její řadě ethernetových a Wi-Fi řešení Killer.

Pokud mohu mluvit sám za sebe, nikdy to nevypadalo, že ta by v zákaznících vyvolávala velké nadšení, jako spíše lhostejnost. Šlo by to přiřadit k tomu, jak dnes už opravdu jen velice málo lidí řeší to, jakým zvukovým řešením je jeho PC vybaveno. Prostě se spokojí s integrovanou zvukovkou a nezajímá je, co ta je vůbec zač. Řada Killer se sice vždy snažila slibovat rychlejší síťovou komunikaci optimalizovanou pro hry, za čímž se ale stejně skrývá spíše nastavení QoS (Quality of Service - prioritizace packetů v síťovém provozu) a lze si představit, že něco takového je zcela mimo radarový prostor běžného zákazníka.

Nicméně síťová řešení Killer bývala velice často využívaná na značkových základních deskách, což dnes už možná neplatí a právě i to mohlo stát za právě probíhající akvizicí Rivet Networks ze strany Intelu.

Ještě dříve jsme pak mohli znát Rivet Networks jako Bigfoot Networks, která právě už v roce 2006 přinesla na trh první Killer NIC. Poté se v roce 2011 dostala pod křídla Qualcommu, s nímž však původní zakládající členové nebyli spokojeni, a tak odešli a vytvořili právě Rivet Networks s cílem oživit značku Killer. Začali spolupracovat i se společnostmi Intel a Realtek, což právě umožnilo rozšíření kontrolerů Killer mezi produkty různých firem jako Dell, MSI, GIGABYTE, ASRock a jiných.

Nyní ale budou pracovníci Rivet Networks integrováni do subdivize Intel Wireless Solutions Group v rámci Client Computing Group. Z hlediska vyvíjeného hardwaru pak nelze čekat velké změny, ostatně už kontrolery Killer AX201 a Killer AX1650 jsou založeny na křemíku od Intelu, takže je spíše otázka, co dalšího tým z Rivet Networks v Intelu vymyslí.

Dle serveru Anandtech se o akvizici jedná už od konce minulého roku, ale dosud není vyjasněna finanční a také personální stránka dohody, snad jen to, že CEO Rivet Networks, Mike Cubbage, získá v Intelu pozici Senior Director of Connectivity Innovations. Uvidíme tak, zda do budoucna vůbec přežije samotná značka Killer.

