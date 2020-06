Intel Lakefield s pěti jádry otestován

Procesory Lakefield využívají technologii Foveros, která představuje možnost vrstvit na sebe výkonné či méně výkonné čipy s logikou i paměti. Přesně toho Lakefield využívají, aby v rámci pouzder s rozměry jen 12 x 12 x 1 mm nabídly pět procesorových jader, integrovanou grafiku Intel 11. generace a navíc i paměti RAM pro hlavní systémovou paměť. Jde tak o celé SoC, které v rámci 7W TDP obsahuje veškerý hlavní hardware a potřebuje jen malinkou základní desku, takže je logické, že své místo pak najde v těch nejtenčích mobilních počítačích.

Zvláště zajímavá je pak kombinace čtyř menších a slabších jader Tremont (TNT) plus jednoho výkonného Sunny Cove (SNC), přičemž tato konfigurace v testovaném Samsung Galaxy Book S představuje 5C/5T, takže Intel do výbavy nepropašoval Hyperthreading. Pět jader ale může bohatě stačit a otázka je spíše ta, jak se osvědčí čtyři slabší jádra a jedno silnější, respektive jak dobře si operační systém dokáže řídit zátěž tak, aby silnější jádro skutečně bylo zatíženo tím nejnáročnějším vláknem.

Zaměření Intelu v případě Lakefield také dobře ilustruje ten fakt, že Samsung Galaxy Book S byl dříve dostupný s procesorem Qualcomm Snapdragon 8cx a Windows 10. Nyní už mohou desítky se svými aplikacemi fungovat na své nativní x86 platformě. Později přitom v tomto roce přijde ještě Lenovo ThinkPad X1 Fold, ale jinak se nezdá, že by se Lakefield měly brzy rozšířit do mnoha různých modelů počítačů.

Nyní se ale už můžeme podívat na to, jak výkonný je Core i5-L16G7 v Samsung Galaxy Book S, a to díky testům provedeným serverem Notebookcheck . Jedná se o procesor s taktem 1,4 až 3 GHz, 4 MB cache a s TDP 7 W. Grafika Iris Plus G7 má zde 64 výpočetních jednotek EU, které ovšem vzhledem k nízkému TDP pracují reálně na velice nízkém taktu a ve skutečnosti se pak dané iGPU v 3DMark 11 ani nevyrovná verzi UHD Graphics 620.