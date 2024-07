Intel LGA-1700 bude mít delší život, připravuje se prý Bartlett Lake-S s až 12 P-Core

Už v únoru se v krátkosti zmínily procesory Intel Bartlett Lake-S. Nyní se zmínky o nich objevují znovu. Otázkou je, co to vlastně má být? Už tehdy se mluvilo o tom, že by mělo jít o desktopové čipy, které nejprve zamíří do edge nasazení (Network&Edge). Není tedy úplně jisté, zda budou dostupné i pro běžné zákazníky do běžných sestav, zákulisní informace ale napovídají, že později by se mohly dostat i do běžného prodeje.

Počátkem roku 2025 by mělo jít o hybridní modely skládající se z jader architektur Raptor Lake a starší Alder Lake. Vrcholem bude konfigurace 8P+16E v Core 7, dále to bude 6P+8E a 6P+4E v Core 5, 4P+0E v Core 3 a nejslabší Processory pak budou v konfiguraci 2P+0E. Tyto procesory mají být ve verzích se 45W a 65W PBP. Dosud tedy nic až tak zajímavého.

Co ale zajímavé je, jsou normální Bartletty, které jsou dle úniků plánovány na 3. čtvrtletí roku 2025 (tedy příští léto). Tady půjde o 45W, 65W i 125W varianty a nejzajímavější na nich bude to, že úplně přijdou o úsporná jádra E-Core. Má tedy jít o procesory výhradně s výkonnými P-Core, přičemž vrcholem má být 12jádrové Core i9. Zde připomeňme, že Raptor Lake i u Core i9 končí na 8 výkonných jádrech, zbytek jsou ta úsporná. Core 7 má dostat 10 P-Core a Core 5 pak 8 P-Core, v obou případech rovněž bez úsporných jader. Řady Core 3 a Processor zde nejsou plánovány, nicméně výše zmíněné hybridní modely v podstatě konfigurace s jen jedním typem jader mají.

A nakonec ještě jedna zajímavost, tyto procesory mají být určeny pro aktuální (a pomalu odcházející) patici LGA-1700. Té se tedy lehce prodlouží život, i když to záleží na tom, jak se to vezme. Přijdou sice jiné konfigurace jader, ale nečekejme technologické novinky (zásadní novinky v architektuře).