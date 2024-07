Intel Lunar Lake má přinést adaptivní doostřování, využití najde nejen ve hrách

Intel představil nové procesory Lunar Lake, ty se ale v nových zařízeních objeví až za více než dvě měsíce. Z různých zdrojů k nám ale pronikají další informace o nových čipech, přičemž v patchi pro operační systém Linux se objevila zmínka o nové funkci doostřování v rámci DRM (Direct Rendering Manager). Toto doostřování by mělo být adaptivní a fungovat jen lokálně. Problémem totiž je, že běžné doostřování se obvykle aplikuje na celý obraz stejně, což je žádoucí u objektů, které chceme doostřit, ale může to současně vytvářet nežádoucí doostření tam, kde ho naopak nechceme (např. v pozadí). Lunar Lake a všechny grafické čipy postavené na architektuře Battlemage a novějších by měly mít tuto novou funkčnost, která výše zmíněný problém lokálního doostřování řeší.



Využito může být nejen pro hry, kde může doostřovat např. hlavního hrdinu, ale ne jeho okolí , své místo může mít také při zobrazování fotografií. Intel přidal novou vlastnost označenou CRTC s 8bitovou hloubkou, což znamená, že může nabývat hodnot od 0 do 255. 0 znamená vypnutou funkci, 1 je funkce aktivní s minimální sílou doostření, 255 je pak maximální síla. Tento koeficient v zásadě nastavuje alfa kanál (průhlednost) aplikovanou mezi původní a doostřenou vrstvou. Výhodou funkce by mělo být i to, že má mít minimální dopad na výkon samotné hry.