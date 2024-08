Intel Lunar Lake má výrazně lepší latence než Meteor Lake, propustnost se zvýšila 2,8krát

Na trhu s mobilními procesory to bude opět více zajímavé. Zatímco Meteor Lake příliš pozoruhodného nepřinesl, AMD se svými Ryzeny AI ukázalo velmi dobré výkony, efektivitu a nízkou spotřebu. Nicméně i Intel má jednu novinku, která by mohla zamíchat kartami. Nové procesory Intel Lunar Lake totiž slibují také vysoký výkon a velmi nízkou spotřebu. Přichází totiž na nové architektuře, přičemž zásadních změn se mají dočkat zejména E-Core. Tyto procesory se v prvních laptopech objeví 3. září, nicméně prozatím se musíme spokojit s tím, co unikne a co Intel sám zveřejní. Na Hot Chips 2024 ukázal nejen už známé slajdy z prezentace nových procesorů, ale také nové grafy ohledně latencí.

Na prvním grafu vidíme snížení latencí na P-Core, které se nemusí zdát být příliš velké, nicméně je potřeba počítat s tím, že graf má logaritmické měřítko. Každé pole tak představuje dvojnásobek předchozího. To, co vypadá třeba jako cca 10% rozdíl, může být klidně 40 %. Zásadnější rozdíly jsou vidět ale především u úsporných jader E-Core. Např. při 2048kB bufferu je rozdíl 2násobný, u 3072kB je to dokonce 16násobek, ale to je extrém. Ve většině ostatních jsou rozdíly zhruba někde kolem poloviny.

Druhý graf ukazuje paměťovou propustnost do E-Core (resp. LP E-Core, jak je zde Intel označuje i v případě Lunar Lake). Dle Intelu je propustnost 2,8krát vyšší, nicméně zde je potřeba mít na paměti, že se nesrovnává úplně tak srovnatelné. LP E-Core u Meteor Lake jsou speciální úsporná jádra ve speciální dlaždici, tedy mimo hlavní výpočetní část. Tam se dají horší latence očekávat. Otázkou tak rozhodně je, jak by to vypadalo ve srovnání E-Core v Meteor Lake a Lunar Lake. To by už taková pěkná čísla být nemusela.

Také lze vidět latence mezi jednotlivými clustery. V případě sdílení dat ve stejném clusteru (P-Core s P-Core nebo E-Core s E-Core) jde o cca 25 ns, v případě přístupu z jiného clusteru (P-Core s E-Core, resp. obráceně) jde o 55 ns. Toto by dle Intelu měly být 3krát lepší hodnoty než u předchozí generace.