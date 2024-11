Intel Lunar Lake nedostane nástupce, CPU s integrovanou RAM nebudou pokračovat

S novými procesory Intel Lunar Lake se objevila zajímavá architektura uspořádání paměti. RAM se totiž dostala přímo do procesoru (v kapacitě 16 GB nebo 32 GB), což zlepšuje rychlost a snižuje spotřebu. Podobné uspořádání má také Apple ve svých procesorech řady M. Nevýhodou je nemožnost upgradu RAM, nicméně to je dnes v době ultrabooků i klasických notebooků často s připájenou pamětí na základní desce problém, který se integrací do procesoru nijak zásadně neovlivnil. Intel přesto tvrdí, že Lunar Lake byl v tomto ojedinělým počinem a další procesory společnosti už nebudou mít integrovanou RAM. Lunar Lake v tomto zůstane (v rámci procesorů Intel) osamocen. Pat Gelsinger se nechal slyšet, že Panther Lake i Nova Lake budou mít už tradiční řešení s externí RAM.



Podle Intelu měl být Lunar Lake specifickým procesorem zaměřeným na užší skupinu uživatelů požadujících extrémně dlouhou výdrž notebooku (tomu odpovídá ostatně i dosti nízká MTP), nicméně s nástupem AI PC se procesor svými vlastnostmi hodil i sem a z okrajového produktu se stal produkt masový. Jenže možnost zasáhnout větší trh se zde paradoxně stává poněkud problémem. Procesor je kvůli integraci RAM velmi komplexní a rovněž velmi drahým. Intel v zájmu o udržení rozumných cen notebooků má na těchto procesorech nízké marže, což nechce u dalších generací opakovat.

Panther Lake bude dalším procesorem, který má přijít v druhé polovině roku 2025, a 70 % kusů má být vyráběno u Intelu, zatímco zbytek pak u TSMC. Díky absenci integrované paměti RAM by měl nabízet také vyšší marže pro Intel. Společnost ti také uvědomila, že to přehnala s počtem SKU v případě modelů Lunar Lake, kde se nabízí spousta verzí téměř se nelišících svými vlastnostmi (velmi malé rozdíly v taktech). V budoucnu tak chce nabídku zjednodušit a nechat mezi jednotlivými modely větší mezery.